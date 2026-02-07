我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年1月機車銷售報告！前五大品牌排名依舊沒變

2026年1月份機車市場銷售報告出爐，總計掛牌數達到5萬7870輛

SYM三陽依舊是台灣機車龍頭，月銷量2萬4967輛，市占率43.1%

▲台灣機車市場1月銷售報告出爐，SYM三陽依舊表現強市占率奪冠，光陽雖仍為第二，不過山葉緊追在後已經快超車。（圖／shutterstock）

2026年熱門機車大洗牌！Yamaha七代勁戰9.45萬起仍賣翻

Yamaha七代勁戰155版本來勢洶洶，即便一台車要價10.45萬仍買氣超級好，月銷量4116輛，直接從12月第七名的位置殺到亞軍

▲Yamaha七代勁戰155版本大量交車，直接空降1月份熱門銷售車款排行榜亞軍，替山葉衝出高市占率。（圖/山葉官網）

取而代之的僅有新K1 150特仕版空降第五名，也是熱銷排行前十名光陽唯一車款

▲新K1 150特仕版是光陽唯一在1月銷售排行榜入選的車款，過去熱銷的大地名流2.0、GP 125、新豪邁125都被擠出前十名外。（圖/光陽官網）

2026機車大戰正要開打！光陽、Gogoro都有不能輸的壓力

光陽成長30.4%，Gogoro更是成長高達115.9%，銷售市占率依舊跟過往一樣維持在第二名及第四名，但是目標對手第三名Yamaha以及台鈴Suzuki/eReady完全緊追在後

尤其是光陽從原本機車龍頭的位置變成萬年老二之後，已經跟三陽差距拉開，現在連後方Yamaha都迎頭趕上，壓力真的超大

▲Gogoro 雖然仍是台灣電動機車龍頭，不過市場持續疲軟，Gogoro壓力也超大。（圖為 EZZY 500 白牌/Gogoro 官網）