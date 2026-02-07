2026最新熱銷機車出爐！根據過往經驗，每年1月通常都是機車銷售淡季，掛牌數總是會少一些，今年第一個月份總計掛牌數突破5萬7000輛，其中熱銷車款跟去年12月相比的話幾乎呈現大洗牌狀態，尤其Yamaha的七代勁戰表現相當強勢，一口氣殺到亞軍的位置，甚至差點衝擊SYM三陽全新迪爵的冠軍地位！而光陽以及Gogoro的銷量雖然跟去年同期都有所成長，但面對後方勁敵來襲，壓力也是很大，隨時都可能出現品牌排名變化。
2026年1月機車銷售報告！前五大品牌排名依舊沒變
根據《U-Car》報導，每年的1月通常都是銷售淡季，2026年1月份機車市場銷售報告出爐，總計掛牌數達到5萬7870輛，相較2025年12月相比，呈現8.9%的下滑，不過如果對比去年同期的銷售成績來看的話，則是有33.2%的顯著提升，主要原因是，今年過年在2月，去年則是在1月，今年1月有較完整的銷售期。
至於在品牌市占率的部分，整體沒有改變太多，SYM三陽依舊是台灣機車龍頭，月銷量2萬4967輛，市占率43.1%，Kymco光陽則是只以些微差距贏過Yamaha山葉，兩間分別為月銷1萬4190輛（市占率24.5%）、月銷1萬3054輛（市占率22.6%）；第四名為Gogoro（月銷量1682輛/市占率2.9%）以及第五名台鈴Suzuki/eReady（月銷量1454輛/市占率2.5%）。
2026年熱門機車大洗牌！Yamaha七代勁戰9.45萬起仍賣翻
而根據銷售排行報告顯示，冠軍雖然依舊是SYM全新迪爵125以月銷量4438輛拿下，不過第二名的Yamaha七代勁戰155版本來勢洶洶，即便一台車要價10.45萬仍買氣超級好，月銷量4116輛，直接從12月第七名的位置殺到亞軍；第三名則是Yamaha Jog 125，月銷量3135輛，保持一定的銷售熱度。
至於第四名至第十名依序為「SYM Jet SL + Super C（2982輛）」、「Kymco 新K1 150特仕版（2753輛）」、「SYM 迪爵125（2605輛）」、「SYM Woo 115（2484輛）」、「SYM DRGBT（2073輛）」、「SYM Vivo活力125（1734輛）」以及「SYM MMBCU（1631輛）」。
該榜單對比去年12月的熱門車款，可以說是呈現大洗牌的狀態，其中光陽大地名流2.0退出前十名行列，過往熱銷車款GP 125、新豪邁125都不在榜單中，取而代之的僅有新K1 150特仕版空降第五名，也是熱銷排行前十名光陽唯一車款；另外Yamaha表現在七代勁戰155版本大量交車之後崛起，空降亞軍、覬覦全新迪爵125寶座，加上Jog 125優秀表現，拉近跟光陽市占率的差距。
2026機車大戰正要開打！光陽、Gogoro都有不能輸的壓力
最妙的是，光陽跟Gogoro今年1月銷量跟去年同期都有超大幅度的增長，光陽成長30.4%，Gogoro更是成長高達115.9%，銷售市占率依舊跟過往一樣維持在第二名及第四名，但是目標對手第三名Yamaha以及台鈴Suzuki/eReady完全緊追在後，差距都不是非常大，可以說是隨時都會翻盤的局面。
光陽以及Gogoro現階段都遇到不能輸的壓力，尤其是光陽從原本機車龍頭的位置變成萬年老二之後，已經跟三陽差距拉開，現在連後方Yamaha都迎頭趕上，壓力真的超大；Gogoro則雖然依舊是電動機車龍頭，不過電動機車市場持續疲軟，到底要怎麼撐著市占銷售第四名的位置，今年也是品牌方一大課題，2026年機車大戰開打，結果到底如何，就讓我們一起拭目以待。
資料來源：《U-Car》、光陽官網、山葉官網
