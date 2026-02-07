今（7）日寒流南下，中部以北、東北部及東部天氣明顯轉冷，其他地區早晚亦冷。中央氣象署今日16點50分發布低溫特報，明（8）日至9日清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷。今下午起至明日局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，請注意防範。新北市、基隆市、臺北市、桃園市都跌破10度。
⚠️低溫特報
📍影響時間：07日下午至08日晚上
📌橙色燈號（非常寒冷）：新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣、連江縣
📌黃色燈號（寒冷）：臺中市、花蓮縣
氣象署表示，明（8）日寒流影響，各地天氣非常寒冷；桃園以北及臺灣東北部地區有局部短暫雨，東部、東南部地區、恆春半島及新竹以南山區有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，清晨基隆北海岸及大臺北、東北部山區有雨，仍有局部大雨發生的機率，竹苗、南部地區亦有局部短暫雨。
若溫度與水氣條件配合，今晚起南部、臺東3000公尺以上，竹苗、中部、花蓮2500公尺以上，桃園以北及宜蘭1000公尺以上山區有降雪機率，而高山氣溫偏低，路面易有結冰、濕滑情形，行車用路及登山請注意路況安全，高海拔山區作物請防範霜害。
📌低溫特報怎麼看？
🟡黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下。
🟠橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下，或平地最低氣溫攝氏10度以下、且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下。
🔴紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下。
資料來源：中央氣象署
我是廣告 請繼續往下閱讀
📍影響時間：07日下午至08日晚上
📌橙色燈號（非常寒冷）：新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣、連江縣
📌黃色燈號（寒冷）：臺中市、花蓮縣
若溫度與水氣條件配合，今晚起南部、臺東3000公尺以上，竹苗、中部、花蓮2500公尺以上，桃園以北及宜蘭1000公尺以上山區有降雪機率，而高山氣溫偏低，路面易有結冰、濕滑情形，行車用路及登山請注意路況安全，高海拔山區作物請防範霜害。
🟡黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下。
🟠橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下，或平地最低氣溫攝氏10度以下、且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下。
🔴紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下。
資料來源：中央氣象署