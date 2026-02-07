我是廣告 請繼續往下閱讀

韓妞自曝台灣最愛手搖！她連喝3天上癮了：在韓國絕對找不到

▲宋彩超愛一沐日的「黃金蕎麥奶茶加草仔粿」，讓她一試成主顧，連喝3天都不會膩。（圖／翻攝自X@songcaiii）

韓國人在台灣「包包裝手搖飲」！陳奕迅老婆也超愛

▲2023年「歌神」陳奕迅（Eason Chan）來台開演唱會時，老婆徐濠縈也特地從香港飛來台灣支持，並且親自去品嚐網友推薦手搖飲。（圖／翻攝自陳奕迅微博、徐濠縈IG@hilaryxtsui）

南韓部落客宋彩近日就在社群平台分享，自己在台灣喝到一款讓她驚為天人的手搖飲，就是一沐日的「黃金蕎麥奶茶加草仔粿」，上癮到她連喝3天都不會膩，更讚嘆：「這種味道在韓國絕對找不到！」貼文曝光後，也釣出許多台灣網友點頭認證：「一沐日也是我最愛的飲料店」、「懂喝！」就連「歌神」陳奕迅（Eason Chan）老婆徐濠縈也曾來台灣品嚐，並曬出與手搖飲同框的照片，引發網友熱議。宋彩在社群平台X發文表示，發現一個超好喝的台灣手搖飲，讓她一試成主顧，就是一沐日的「黃金蕎麥奶茶加草仔粿」，濃郁的茶香與蕎麥香氣彼此融合，卻不會讓口感顯得厚重，而加入草仔粿後，淡淡的甜味與艾草香氣恰到好處，讓整杯飲料達到完美平衡，因此她忍不住連續三天都選擇同一杯飲料：「這種味道在韓國是絕對找不到的。」除了黃金蕎麥奶茶加草仔粿外，宋彩也分享其他喜愛的一沐日品項，例如荔枝烏龍加粉粿，粉粿的口感和珍珠略有不同，但一定要加，才能真正喝到台灣手搖飲的特色風味，因此大力推薦這樣的搭配。貼文曝光後，不少網友紛紛留言回應，「我是台灣人，這家也是我最愛的飲料店」、「你品味真好」、「這家店幾乎沒有不好喝的飲料」。也有韓國網友好奇表示，「艾草口味的珍珠？真的很好奇」、「台灣菜的料理跟韓國人口味比較接近」、「草仔粿配蕎麥，聽起來就很香，我去台灣一定要喝看看」。事實上，宋彩平時也常在Threads分享自己在台灣的生活日常，近期她就貼出「包包裡有什麼」的照片，對比在韓國與台灣的差別，並寫下「在韓國我的包包裡：化妝品、充電線／在台灣我的包包裡：一沐日」，畫面中正是黃金蕎麥奶茶加草仔粿，還配上「嘿！給妳超過一百分，愛愛愛愛愛！」的圖說，對這杯飲料的喜愛毫不掩飾。不少台灣網友看到後也紛紛點頭認證，「懂喝欸，一沐日」、「一沐日真的很台，很好喝」、「黃金蕎麥奶+草仔粿真的超級無敵好喝」。同時，也有人熱心推薦其他喝法或台灣特色手搖飲，「下次可以試試荔枝烏龍加粉粿，一分糖去冰」、「最近愛上青山的柳丁綠水」、「還有古早味一定要試，五十嵐的麵茶冰淇淋奶綠，無糖微冰」。事實上，2023年陳奕迅來台開演唱會時，老婆徐濠縈也特地從香港飛來台灣支持，當時她就詢問大家：「除了50嵐，還有什麼珍奶推薦？」其中一沐日受到最多網友讚賞，她也真的抽空去買來品嚐，並將照片PO上網，讓台灣網友嗨喊：「一沐日，最後贏家！」