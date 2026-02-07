兒童界巨星《粉紅豬小妹》2026年劇情出現重大轉折，官方IG日前宣布，在即將播出的第11季中，主角佩佩的弟弟喬治被診斷「中度聽力損失」，最新一季的影片已經可以看到喬治弟弟戴上助聽器。禾馨醫療創辦人蘇怡寧醫師提到，「晚發型聽損」不容忽視，其中更有高達6成以上與基因有關。台大耳鼻喉部主治醫師吳振吉分享兒童聽力缺失的五大症狀。
《粉紅豬小妹》在官方IG公開佩佩豬的弟弟喬治在例行檢查時發現聽力出現問題，製作團隊甚至為了真實呈現聽損兒童的處境，特別與英國國家聾兒協會（NDCS）及美國聽力損失協會（HLAA）合作，讓劇中視角切換為喬治的「主觀聽覺」，像是當他在跳泥巴坑或冰淇淋車經過時，聲音變得模糊、忽遠忽近。
喬治弟弟的全新設定可以讓大眾對聽障的認識，兒童觀眾更能透過喬治的視角知道「原來每個人聽到的世界不一樣」。當喬治配戴助聽器後，第一次清晰聽見姊姊佩佩呼喚他的名字，兩人溫暖擁抱的畫面，讓國外許多家有聽損兒的網友相當感動，直呼：「終於讓孩子在動畫中看見自己的縮影」。
剛出生篩檢沒事，為何後來才聽損？
在影片中喬治的爸爸不解，剛出生的時候喬治弟弟聽力篩檢正常，為何麼後來卻出現問題？禾馨蘇怡寧醫師表示，這就是所謂的「晚發型聽損」。醫師指出，目前的「新生兒聽力篩檢」就像第一道濾網，雖能抓出當下明顯的聽覺異常，但有其極限。有些孩子出生時聽力完全正常，但因為帶有特定的「聽損基因」或「對特定藥物具耳毒性敏感的基因」，聽力可能會隨著年齡增長逐漸退化，或者在使用特定抗生素後造成不可逆的損傷。
聽損不等於聽不到 醫：像近視需要眼鏡
蘇怡寧醫師指出「聽損不等於聽不到，就像近視不等於失明。」多數被篩檢出問題的寶寶，其實都還聽得到聲音，只是清晰度下降或接收範圍受限，就像近視的人需要眼鏡幫忙對焦一樣，聽損兒也需要輔具協助。根據研究顯示，先天性聽損中有高達五到六成與「基因」有關。但即使父母聽力都正常，仍可能因為隱性遺傳將基因傳給寶寶，因此沒有家族史不代表沒有風險。
為了避免錯過孩子的語言發展黃金期，醫師建議除了傳統的新生兒聽力篩檢外，基因檢測已成為重要的一塊拼圖。透過基因檢測，可以提早發現未來可能發生的風險，或避開會導致聽損的高風險藥物，聽力篩檢與基因檢測的真正目的，是為了「及早發現、及早介入」。
醫師示警：出現「5大徵兆」快就醫
許多家長像動畫中的豬爸爸、豬媽媽一樣，可能很難第一時間發現孩子聽力異常。台大耳鼻喉科吳振吉醫師指出，兒童聽損的早期發現不容易，但若孩子出現以下幾種跡象，家長務必提高警覺,：
1. 對大聲音沒有反應：例如關門聲、雷聲等巨響，孩子卻無動於衷。
2. 睡眠中大聲也不驚醒：在吵雜環境下依然睡得很安穩，不會被驚醒。
3. 無法找出聲音來源：聽到聲音時，無法轉頭尋找或判斷方位。
4. 語言能力落後：到了該說話的年紀卻不說話，或發音含糊不清、無法模仿聲音。
5. 聽不懂指令：經常需要重複說話，或是這看似「不聽話」，其實是聽不清楚內容。
醫師強調，重度聽損平均確診年紀為1歲半，輕至中度則拖到3、4歲，往往錯過語言學習的關鍵期，造成無法補救的遺憾。
資料來源：officialpeppa、蘇怡寧、台大耳鼻喉部主治醫師吳振吉
