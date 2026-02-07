寒流影響最劇烈時間在周日整天到下週一清晨（8日至9日），氣象署表示降溫加上水氣配合得宜，今晚到明日桃園以北及宜蘭海拔1000公尺以上，竹苗、中部及花蓮2500公尺以上，南部及台東3000公尺以上高山有降雪機會，包括太平山、合歡山、雪霸山、拉拉山，甚至陽明山大屯山頂都有機會，不過追雪要記得做好禦寒準備、安裝雪鏈，在雪地中開車也有避免打滑的小技巧，今晚想上山追雪先筆記。
🟡上山追雪雪鏈怎麼選？
南投縣政府警察局仁愛分局曾發文建議，上山追雪車輛加掛雪鏈時選擇V型雪鏈，雪鏈可分為一般型、V型與網狀型，其中以V型鏈破冰效果最好，但安裝方向須特別注意，以免破冰齒刺破輪胎。雪鏈如果沒破冰功能，遇到結冰路段，無法破冰就容易造成打滑，尤其是路段若因缺乏日曬結冰較厚，是最易打滑路段，實際在雪路上行走，發現裝有V型雪鏈的車子行駛正常，而一般型的雪鏈則常發現有打滑情形。
🟡雪地開車技巧
南投縣政府警察局仁愛分局提醒，雪季交通事故大多是未保持行車安全距離，呼籲民眾上山賞雪因路面結冰，容易造成車輛打滑，應加大行車距離，且在雪地中行車，「慢」是不二法門，盡量以低速檔行駛，並以「提早」且「多踩幾次」的方式煞車，雙手握好方向盤，放慢打方向般的速度，穩穩轉向行進方向，就能避免推頭或甩尾。
起步時切忌大踩油開不斷空轉，可能造成雪鏈斷裂，長時間停車應選擇平坦地面，並且不要拉起手煞車，以免卡死動彈不得。在出發之前，先檢查水箱精濃度是否足夠，以免結凍造成引擎損壞，另外低溫容易造成老電瓶「猝死」，最好提前換新，或是攜帶預備電源。
🟡雪鏈怎麼裝？
太魯閣國家公園指出，V型雪鏈雖破冰效果最佳，不過安裝方向需特別注意，以免破冰齒刺破輪胎，網狀型雪鏈則是安裝簡易，較多消費者購買，並針對兩款雪鏈提供教學影片。
以最常見的網狀型為例，安裝時先確認是否有缺損或斷裂，並把快扣鋼索穿過車輪內側扣上，接著將雪鏈拉到外側後，將鏈條左右調整、弄整齊，並將固定用鏈條拉緊，再把前方固定扣確實扣上，最後以彈力繩將較鬆的鏈條，以對角線方式固定，就能可完成雪鏈安裝，拆除時只要反向操作即可，建議收納前先晾乾，以免生鏽損壞。
🟡今晚到明日下雪機會高！高山下雪機率一次收
氣象專家賈新興表示，這波寒流降雪機會最高的時間點在周六晚上到周日白天，尤其是北台灣降雪機會最高，《NOWNEWS》整理全台高山降雪機會、追雪時間、低溫一次收。
2/7深夜至2/8清晨（各地降雪機率最高）
📍太平山：降雪70-80%，氣溫0至-1度
📍合歡山：降雪機會30-40％，出現冰霰機會大，氣溫1至0度
📍雪霸山：降雪機率60%, 氣溫接近0度
📍大屯山：降雪機率10％，氣溫2至3度，風寒效應
資料來源：南投縣政府警察局仁愛分局、氣象專家賈新興
