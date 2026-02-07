我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 嘉義中埔7日清晨汽車追撞機車釀78歲老翁不治，肇事駕駛逃逸未處置現場，導致另一名騎士閃避不及撞上倒地機車受傷，警方7小時後逮人，酒測0.27毫克、毒品快篩陽性。（圖／翻攝畫面）

嘉義縣中埔鄉今（7）日清晨發生一起死亡車禍。78歲吳姓老翁騎乘機車行經市區道路時，遭後方汽車高速追撞，當場重傷倒地，送醫搶救後仍宣告不治。肇事駕駛事後不僅未停車查看，還直接逃離現場，後續更被查出疑涉酒駕、毒駕。警方指出，事故發生在清晨4時許，地點位於中埔鄉和美村中山路五段。當時吳姓老翁遭同向行駛的汽車猛烈追撞，強大撞擊力道將人車彈飛，儘管配戴安全帽，仍因傷勢過重，被送往嘉義基督教醫院急救，最終不治。肇事駕駛未依規定停車報案即逃逸，現場僅留下散落零件與倒地機車，也間接引發二次事故。68歲何姓男子隨後騎機車行經該路段，疑因天色昏暗、視線不佳，閃避不及撞上事故機車摔倒受傷，所幸意識清楚，送醫治療後無生命危險。警方調閱監視器追查後，於案發約7小時後逮捕26歲黃姓肇事駕駛。經酒測，其酒精濃度仍高達0.27毫克，唾液快篩結果也呈現第二級毒品陽性反應，警方不排除酒駕、毒駕釀禍，已依公共危險罪及肇事逃逸罪嫌，將黃男移送法辦。