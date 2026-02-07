我是廣告 請繼續往下閱讀

美國東岸近日氣溫驟降，當地有許多綠鬣蜥因低溫凍僵，從樹上掉落。有TikTok網友分享，將綠鬣蜥做成塔可餅（Taco），搭配綠鬣蜥蛋加酪梨做成的醬料，說這些害蟲是「樹上的雞」，相當美味。福斯新聞13台（Fox 13）報導，TikTok網友戴維斯（Gray Davis）拍影片分享，每當冷鋒過境，凍僵的綠鬣蜥就會從樹上掉下來，很多人會收集、協助數量，不過綠鬣蜥也被稱是「樹上的雞」，非常美味，與其浪費不如把牠們做成塔可餅。戴維斯也分享烹煮凍僵綠鬣蜥的過程，先剝皮後把肉切塊、水煮，再把肉從骨架上撥下來，加調味料炒製。他還在綠鬣蜥體內發現20多顆蛋，把這些蛋與酪梨、蒜末、檸檬汁一起攪打成沾醬。戴維斯笑說，這道特殊料理是道地的「佛羅里達人塔可」。這段影片也在TikTok上獲得300萬次觀看，不少網友都驚訝說：「我還以為這是個玩笑。這在佛羅裡達州是常態嗎？」「沒想到你是認真的」、「沒有寄生蟲嗎」、「鬣蜥在墨西哥也是一道美食」。綠鬣蜥原產於中南美洲，是雜食性動物，以植物、小型哺乳類為食，每次繁殖可產20至70顆卵，在氣溫低於攝氏7度左右時會進入癱瘓狀態，從樹上掉到地上，不過氣溫回暖後就能恢復正常。綠鬣蜥是對當地環境和經濟極具危害的外來入侵物種，會挖洞破壞人行道、防波堤等基礎設施，還會吃掉原生動植物，因此佛州魚類及野生動物保護委員會（FWC）已經發布行政命令，允許居民在沒有許可的情況下清除綠鬣蜥。