▲醫師提醒，即便是過年、連假，也要留意刺激性飲食的攝入。（示意圖／取自pakutaso）

年菜藏危機 恐害酒糟肌冒膿皰

農曆春節將至，皮膚科醫師提醒，過年常容易出現乾冷的情況，不少患者會有乾燥性皮膚炎，另外還有脂漏性皮膚炎、單純性皰疹都要特別留意。另外，過年吃年菜更要小心，像是喝酒或吃太辣的食物，就可能引發酒糟問題；而有免疫性疾病問題，要留意人參、靈芝等食物，不要大補。台北林口長庚紀念醫院副教授級主治醫師黃毓惠受訪時提到，過年時可能會因為乾冷，有不少患者會有乾燥性皮膚炎等問題，皮膚有些部位就會比較乾，還有人會藉著天氣冷去泡溫泉，進而產生乾燥性濕疹、皮膚炎等情況。黃毓惠說，過年期間則要留意熬夜、打牌、看電視等，脂漏性皮膚炎也會變嚴重，許多人頭皮會因此有許多皮屑。還有「單純性皰疹」，黃毓惠指出，因為大家可能會熬夜，抵抗力下降時，會出現小水泡；至於飲食方面，年菜要減少刺激性食物。醫師說，如果喝酒、吃太辣，可能會引起酒糟，容易長膿皰或泛紅。黃毓惠表示，要留意不要吃太補，除了酒糟，更可能會引起「免疫性疾病」，如異位性皮膚炎、乾癬患者，皮膚免疫功能太強，若含有人參、靈芝的食物就要減少。這也是有些人吃羊肉爐、薑母鴨後，皮膚問題變嚴重的原因。不過，如果出現乾燥性皮膚炎的症狀，黃毓惠也推薦，可以準備「凡士林」或是保濕效果較好的乳液，且一天不只擦一次，建議早中晚睡前都擦。醫師認為，「凡士林是最好的」，因為成分相對單純、安全；但若認為凡士林太黏可選擇「敏感肌專用」的保濕產品，重點是沒有酒精、香精的，是較好的選擇。