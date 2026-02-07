我是廣告 請繼續往下閱讀

▲寒流下周一前影響台灣，各地都要留意較低溫度，周一、周二寒流逐漸減弱。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

▲寒流逐漸南下，在下周一前影響台灣，各地都要留意較低溫度，周一、周二寒流逐漸減弱。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

▲周日一整天到周一清晨是寒流影響最劇烈的時間，台南以北、東半部低溫普遍在8至10度，高屏台東也只有11至12度，北部、宜蘭可下探5到10度。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

▲今晚到明天清晨迎風面降雨偏多，新竹以南、南部平地有零星降雨，中午過後水氣減少。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

寒流影響最劇烈時間要到了！今越晚越冷，氣象署預報指出，明（8）日苗栗縣體感溫度剩3度，新竹縣市5至8度，離島氣溫更低，連江縣體感為零下2度。最冷的時間點在整日整天到下周一清晨，局部低溫下探5度，且今晚到明晨水氣多，濕冷天氣型態，基隆北海岸及大台北、宜蘭、花蓮山區有局部大雨，降溫配合水氣高山有降雪機會，連陽明山的七星山、大屯山頂也有機會。寒流逐漸南下，在下周一前影響台灣，各地都要留意較低溫度，周一、周二寒流逐漸減弱，各地溫度回升，周三又有鋒面通過、冷空氣南下。今晚到明天中午前，大台北山區、宜蘭山區有較大雨勢出現機會，今晚到明天中午前水氣量多，桃園以北、東半部恆春半到有下雨機會，竹苗 桃園以南山區有零星降雨。今日清晨各地低溫在13至17度，不過白天溫度也沒有明顯回升，苗栗以北氣溫在17度左右，台中以南、高屏略回升至20度，入夜還會下降，中央氣象署已發布低溫特報，今下午起至明日局部地區有持續10度左右或以下氣溫。周一前各地都有機會出現明顯低溫，明日北部宜蘭明天整天高溫不超過12至13度，南部高溫還是有機會超過20度，中部、東部高溫不到16度。明日清晨台南以北、東半部低溫都在14度以下，尤其苗栗以北、苗栗花蓮只有8至10度，周日一整天到周一清晨是寒流影響最劇烈的時間，台南以北、東半部低溫普遍在8至10度，高屏台東也只有11至12度，北部、宜蘭可下探5到10度。周一白天高溫略回升至16度以上，南部20度左右，明顯回升要等到下周二，白天高溫會回到20度以上，不過日夜溫差大，要適時增減衣物。今晚到周日，水氣配合溫度，南部、台東3000公尺以上高山，中部、花東、竹苗2500公尺以上，桃園以北、宜蘭1000公尺以上山區，有機會出現零星降雪，尤其拉拉山、太平山1500公尺以上高山，降雪機會高，1000公尺以上的陽明山，山區主要以大屯山、七星山下雪機會才比較高。下週三溫度近一步回升，下周四下波冷空氣影響，北部、宜蘭、東部溫度略下降，中南部影響不大，溫度降幅不明顯。未來降雨趨勢，明天白天水氣稍多，今晚到明天清晨迎風面降雨偏多，新竹以南、南部平地有零星降雨，中午過後水氣減少，周一、周二降雨區域進一步縮小至基隆北海岸、大台北山區、恆春半島，隨著時間剩下東半部有零星降雨，西半部維持晴到多雲的天氣型態。下一次天氣變化在下週三，有鋒面伴隨東北季風或大陸冷氣團，目前冷空氣強度未定，屆時迎風面降雨會增多，不過不會有這兩日多，降雨區域以大台北、東半部、恆春半島、北部山區為主，新竹以南平地維持多雲到晴。下波冷空氣水氣減少速度快，下周四各地維持多雲到晴或晴到多雲，剩下花東地區、恆春半島有零星降雨，各地有機會見到陽光。