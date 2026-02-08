我是廣告 請繼續往下閱讀

▲擁有「Buffet之王」美譽的「十二廚自助餐廳」，宣告2月的下午茶加菜。（圖／台北喜來登提供https://www.sheratongrandtaipei.com）

▲饗賓集團三個buffet品牌宣告過年期間加菜，圖為饗饗將增加的龍蝦、佛跳牆等。（圖／饗饗提供https://inparadise.com.tw/zh-TW/）

▲饗 A Joy在過年期間加碼長年菜、烏魚子、龍虎石斑與白鯧等年節必備食材。（圖／饗 A Joy提供https://www.ajoy.com.tw/zh-TW）

▲「島語」自助餐廳目前全台共有三家，以多樣化的豐富海鮮菜色受到歡迎。（圖／記者葉盛耀攝）

2月迎來寒假，更有春節過年檔期，全台吃到飽餐廳紛紛加菜。像是台北喜來登「十二廚自助餐廳」2月28日前下午茶加碼有「松葉蟹腳」。饗賓集團的饗饗與，都將於除夕額外送上龍蝦URBAN PARADISE則有帝王蟹。《NOWNEWS今日新聞》整理6家人氣品牌於包含過年檔期的2月加碼菜色、限定期間餐價等資訊一次看。台北喜來登「十二廚自助餐廳」推出多項春節活動，即日起至2月28日前，原於午晚餐時段供應的「松葉蟹腳」，加碼於假日下午茶時段供應且餐檯升級不加價，每位1290元+10%起。平日午餐每位1490元+10%、平日晚餐每位1590元+10%、平日下午茶每位990元+10%、假日下午茶每位1190元+10%、假日午晚餐每位1990元+10%除夕：午餐2380元＋10% 、晚餐3380元＋10%初一～初二：午餐2380元+10%、下午茶1390元+10%、晚餐2380元+10%初三~初五：午餐1990元+10%、下午茶1290元+10%、晚餐1990元+10%擁有奢華的雙北高樓美景的「INPARADISE 饗饗」除夕晚餐位上供應的「松露奶油焗烤龍蝦」，小年夜至初五並加碼供應「馬糞海膽甜蝦手捲」、「炙燒黑鮪握壽司」、「香烤鰻魚串」與「鮑魚佛跳牆」。日式料理Buffet「旭集 和食集錦」除夕晚餐時段位上供應「逸品焗龍蝦佐磯煮鮑魚」，嚴選肥美龍蝦鋪滿明太子醬以細火焗烤，搭配口感軟嫩、風味醇厚的日式磯煮鮑魚；小年夜至初五加碼供應節慶限定料理，包括「香烤鰻魚串」、「炙燒黑鮪握壽司」、「香蘋炙燒烏魚子手捲」。「URBAN PARADISE」於除夕晚餐位上供應「帝王蟹皇戟」，嚴選帝王蟹先以清酒、高湯與特製醬汁細緻提味，再經炙烤讓蟹香綻放，佐以桂花康普茶與澄清奶油一同享用；小年夜至初五期間加碼推出四道料理及三款調飲，其中「炙金烏玉手捲佐青蒜晶凍」以高粱酒炙燒烏魚子，逼出油脂香氣後，搭配鹹蛋黃烏魚子醬與清脆蘋果絲。小年夜：午餐（兩時段）2390元+10%、晚餐2790元+10%除夕：午餐2390元+10%、晚餐（兩時段）3190元+10%初一～初五：午餐（兩時段）2390元+10%、晚餐2790元+10%精選長年菜、烏魚子、龍虎石斑與白鯧等年節必備食材，於春節檔期加推春獻料理，包含「龍蝦手毬壽司」、「白松露海膽燉飯」、「翠綠晶球龍虎石斑」，更有相當喜氣的「金滿蟹黃獅喜丸子」、「雪花烏金唐千壽」、「發財貝絲長年菜」、「海皇XO草蝦采頭糕」。除夕：午餐3880元+10%、晚餐（兩時段）4880元+10%小年夜、初一～初五：午餐（兩時段）3880元+10%、晚餐4880元+10%島語目前全台共有台北、桃園、高雄三家分店，按照往年案例過年期間不僅價格較高之外，也通常會加菜，業者並未公布詳細資訊。但是必吃菜色包含多樣海鮮，像是藍鑽蝦、冰鎮松葉蟹腳、雪蟹腳、香箱蟹等，還有漁港新鮮直送現流漁獲做成的生魚片，有南方黑鮪魚、紅魽、青雞魚等鮮魚，以及挪威鮭魚腹、生食級北海道大干貝等握壽司。熱食更有花雕酒胡椒雞鱈蟹海鮮湯、極品佛跳牆、牛排、羊排、戰斧豬排等。除夕：午餐（兩時段）2490元+10%、晚餐（兩時段）3290元+10%初一～初五：午餐（兩時段）2490元+10%、晚餐2890元+10%資訊來源：