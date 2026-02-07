全聯福利中心週末買一送一優惠來了！今明兩天（7日、8日）四款商品通通殺到五折，包括Pulmuone泡麵、viva萬歲牌堅果、桂格熬雞精、舒潔抽取式衛生紙都買一送一優惠。且六日一更推出10元蔬菜活動，氣葉菜「小白菜」單包只要10元，全聯、大全聯全台門市每日共計限量10萬包，每人限購3包。
全聯週末買一送一！衛生紙、泡麵都半價
全聯官方LINE好友今明兩天（7日、8日）共推出4款商品買一送一優惠，包括「Pulmuone 花蟹蛤蠣牛骨風味湯麵／花蟹海鮮風味拉麵／首爾炸醬麵」、「viva萬歲牌無調味核桃／無調味杏仁果」、「桂格熬雞精」、「舒潔抽取式衛生紙」。購入以上買一送一商品，需要刷LINE折價券條碼才能享優惠，不過消費者也可出示以下圖片給櫃檯人員刷條碼即可。
全聯、大全聯青菜10元！生鮮也加碼優惠
全聯、大全聯即起限時3天（7日至9日）人氣葉菜「小白菜」單包只要10元，全聯、大全聯全台門市每日共計限量10萬包，每人限購3包。
活動期間還加碼5款明星生鮮品項，加菜吃好料，最高現省30元。「台灣鯛魚排(大)」每包原價99元，特價79元；「雲林土雞切塊」單盒原價185元，優惠價159元，現省26元；「美味堂 鹿茸烏骨雞」原價每包319元，現在只要289元；水果、甜點一起買省越多，「美國富士蘋果#125」單粒特價15元；「We Sweet提拉米蘇千層蛋糕」每盒特價79元。
資料來源：全聯福利中心
