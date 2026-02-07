我是廣告 請繼續往下閱讀

20歲大學生中樂透頭獎2億日圓！「只做一件事」全花光

▲來栖心血來潮買了10張彩券當作紀念，沒想到竟意外中得2億日圓頭獎，最後把所有獎金投入美食世界。（示意圖／取自Pixabay ）

5年花光樂透頭獎2億日圓！人生結局曝光：從不後悔

▲來栖用僅剩的積蓄開了一家法式餐廳，店內只提供單一料理，僅以水和鹽調味，不靠昂貴食材或華麗擺盤，卻在美食評價網站上獲得高分。（圖／翻攝自X）

威力彩第115000012期將於下週一（9日）晚間開獎，因連續29期未開出頭獎，本期頭獎上看11.5億元，不少民眾紛紛湧入彩券行試手氣，期待一夕翻身。談到樂透中獎人生，日本就有一名男子來栖（けい）在20歲時幸運抱回2億日圓（約新台幣4019萬4800元）樂透頭獎，卻選擇全數投入美食世界，5年間吃遍近2萬家餐廳、一天最高吃30碗拉麵，甚至出版美食評鑑書爆紅。最終他在25歲時花光獎金，對美食失去慾望，轉而開設只用水和鹽調味的法式餐廳，更坦言對這筆獎金的用途毫不後悔。住在神奈川縣的來栖（けい），1999年還是大學生時，某次到東京遊玩，因臨時訂不到餐廳，便心血來潮買了10張彩券當作紀念，沒想到竟意外中得2億日圓頭獎。隔天他到銀行兌獎時，被行員請進更高級的房間，並再三提醒他務必要慎重規劃這筆鉅款。來栖選擇對中獎一事完全保密，連父母都毫不知情，生活上依舊領著家裡給的零用錢，但私下卻把所有獎金投入美食世界。從學生時代一路到30歲前，他走訪將近2萬家餐廳，最高紀錄一天吃下30碗拉麵、攝取多達10公斤食物。25歲那年，他更出版《美食的王者》一書，評鑑日本167間西餐廳、180道高級料理，迅速打開知名度。外界一度好奇，為何一名年輕學生能長期負擔高檔餐飲消費，直到2020年來栖登上節目《じっくり聞いタロウ》，才首度公開自己中樂透的過往。他透露，最誇張時曾在一個晚上連跑5間餐廳，吃下48道料理，包括兩家高級西餐、一間串燒店與兩家拉麵店，單晚花費近6萬日圓（約新台幣1萬2058元）。這樣的奢華生活並未持續太久，來栖在25歲時已幾乎將2億日圓頭獎全數花光，帳戶僅剩約200萬日圓（約新台幣40萬1948元）存款。他回憶，自己吃過最昂貴的一餐，一人就要40萬日圓（約新台幣8萬389元），專門供應大田原牛，單是一塊肉就價值20萬日圓。然而，長年追逐極致美味後，他反而逐漸對美食失去慾望，也體悟到「嚐遍頂級料理後，最單純的味道反而最動人」。最終，來栖選擇退出美食評論圈，用僅剩的積蓄開了一家法式餐廳，店內只提供單一料理，僅以水和鹽調味，不靠昂貴食材或華麗擺盤，卻在美食評價網站上獲得高分。談及將2億日圓「吃光」的過往，他坦言從不後悔，認為那是一段瘋狂卻值得的人生經驗。