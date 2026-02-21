我是廣告 請繼續往下閱讀

一、第一選區（士林北投區）：應選12席、現有11席

二、第二選區（內湖南港區）：應選9席、現有8席

三、第三選區（松山信義區）：應選9席、現有6席

四、第四選區（中山大同區）：應選8席、現有7席

五、第五選區（中正萬華區）：應選8席、現有7席

台北市身為首都，年底九合一選戰重點除現任市長蔣萬安競選連任外，另一看點就是議員選舉，扣掉平地原住民與山地原住民各一席議員外，共分六大選區，須選出59席議員。不過特別的是，本屆議員有不少已參選立委成功，空出席次，也有不少因涉案，連任有困難，因此年底選戰，可能會出現10席以上空缺，也讓不少新人躍躍欲試投入選戰，盼能進軍議會。《NOWNEWS今日新聞》整理議員選情概況如下。現任議員包括國民黨汪志冰、林杏兒、張斯綱與陳重文；民進黨林延鳳、鍾佩玲、陳賢蔚、陳慈慧、林世宗，以及民眾黨黃靜瑩、新黨侯漢廷。特別的是，「十連霸」議員陳政忠因涉宏福建設股票等案，2024年遭判刑4年與2年定讞，也遭解職。陳政忠推出女兒陳怡潔接棒，陳怡潔曾任兩屆親民黨立委，加上家族在地方實力雄厚，陳怡潔當選機會不小。不過陳重文涉台智光案等案件，能否再披藍袍出征，仍不確定，若陳重文退出選舉，新人就多了一席機會。本區因現任議員較多，新人出頭機會偏低，目前藍營有罷免吳思瑤召集人賴苡任與台北花卉公司副董事長黃子哲，綠營有奧運國手紀政姪子、後港里里長紀建漢，以及前議員林瑞圖之子林揚庭；前議員陳建銘近期勤跑攤，傳出也有意再投入選舉。現任議員有國民黨游淑慧、李明賢、闕枚莎、吳世正，民進黨何孟樺、王孝維、李建昌，以及民眾黨陳宥丞。港湖區立委因原議員李彥秀當選立委，出現一席空缺。本區新人包括八連霸的李建昌將交棒給律師陳又新，藍營部分則有立委羅智強國會辦公室主任陳冠安、國民黨青年部前副主任丁瑀、國民黨前發言人鄧凱勛、李彥秀助理郭柏毅等；另外台灣基進秘書長吳欣岱預料也會參戰。本區最大看點就是超級吸票機、前立委高嘉瑜回鍋參選議員。高嘉瑜2010年首度參選立委就獲10%、2萬多票，2014年、2018年競選連任，得票率更超過15%、獲超過3萬4千票。若綠營選民集中投給高嘉瑜，恐會傷到現有3席議員選情，如此一來，國民黨新人就有機會勝出。現任議員包括國民黨詹為元、秦慧珠、戴錫欽，民進黨張文潔、許淑華與洪健益。本區是議員缺額最多的選區，包括原議員王鴻薇與徐巧芯當選立委，以及許家蓓病逝，讓此區呈現參選爆炸狀態。綠營有回鍋參選的前議員呂瀅瀅，以及國安會副秘書長趙怡翔助理郭凡投入；藍營則有兩位曾任國民黨發言人的李明璇、楊智伃，以及議員吳志剛辦公室主任滿志剛、里長李煥中，還有立法院長韓國瑜辦公室主任許原榮、徐巧芯辦公室主任陳暉等。民眾黨2022年曾有楊寶楨參選，但以約3000票的差距惜敗成落選頭。這次民眾黨副秘書長許甫參戰，能否順利再為民眾黨搶回一席議員，也備受關注。現任議員包括國民黨陳炳甫、柳采葳、葉林傳，民進黨顏若芳、陳怡君與林亮君，以及民眾黨林珍羽。本區也有原議員王世堅當選立委，出現空缺，另外陳怡君因涉助理費案，若未獲民進黨提名恐脫黨參選。目前藍綠新人，包括王世堅助理賴俊翰、台灣新動力智庫執行長「牛糞博士」朱政騏、海委會主委管碧玲的女婿林子揚、「焦糖哥哥」陳嘉行、新潮流大老洪奇昌特助李立聖等人，藍營則有前立委羅淑蕾辦公室主任盧威、永安里長唐楷瀚。其中最大看點是朱政騏屬總統府副秘書長何志偉子弟兵，將與王世堅子弟兵賴俊翰對決，「堅偉之爭」將上演續集。現任議員包括國民黨應曉薇、郭昭巖、吳志剛、鍾小平，民進黨洪婉臻、劉耀仁與無黨籍徐立信。本區狀況與中山大同區類似，吳沛憶當選立委，應曉薇有案在身，推出女兒應佳妤參選。綠營新人包括三立前記者馬鈺雯、湧言會康家瑋、電台主持人張銘祐，藍營則有前空軍前副司令張延廷、北市府前副發言人郭音蘭、罷免吳沛憶領銜人劉思吟、李孝亮等人，民眾黨則派出吳怡萱。本區亮點則是馬郁雯與吳怡萱兩位美女刺客對決，馬郁雯擔任記者時猛追柯文哲案，吳怡萱代表民眾黨參選，雙方未來在競選議題，勢必火花不斷。