《豆腐媽媽》工安意外惹議！民視八點檔《豆腐媽媽》替身演員蘇德揚墜樓顱內出血，所屬電視台二度道歉，工會嚴厲指責劇組，其未婚妻Rena更出面還原始末，使得演藝圈幕後工作人員的安全問題浮上檯面。八點檔演員陳珮騏今（7）日出席《百味人生》見面會時，提及自己靠臉吃飯多年，為了保護自己的職業安全，早在多年前就幫自己保了高額「毀容險」。
陳珮騏多年前就保毀容險！拍戲公主抱也拒絕
陳珮騏表示，她從事演藝事業多年「靠臉吃飯」，為了保障自己的職業生涯與安全，她曾因拍戲需要拚命演出，甚至發生過差點在臉上留下大片傷痕的驚險狀況，正因如此，她在十多年前就加保了保額遠高於一般人的毀容險，以防萬一意外發生，她在活動中笑稱：「謝天謝地，這十幾年來從來沒用過這項保險。」
除了投保之外，陳珮騏也非常重視拍戲安全，她坦言，對於有高風險的動作場面，例如「公主抱」等，她會堅決拒絕拍攝，原因是她獨自生活，一旦受傷無人照顧，「我要保護自己，我們是演員，不是特技演員。」
謝承均回憶拍經歷！拍武打戲傷到眼縫4針
同場活動中，藝人謝承均也回憶早年經歷，透露自己曾拍攝武打戲被踢到眼角縫了四針、差點失明，突顯出演員在拍攝現場可能面臨的危險。演員們的分享再次提醒大眾，演員的工作雖然光鮮亮麗，但背後隱藏著不少危險與風險，透過投保與高意識保護自我的態度，不僅保障自身安全，也讓觀眾看到專業演員理性面對職業挑戰的一面。
