我是廣告 請繼續往下閱讀

世代交替聲浪起，最資深秦慧珠有危機

詹為元喊話藍營配票，讓5席全上

民進黨競爭小，初選過關就有機會

台北市議員選舉第三選區（松山信義區）應選9席議員，不過2022年九合一選後，原任議員王鴻薇、徐巧芯現都已當選立委，加上許家蓓病逝出現三席空缺，是六個選區中最多出缺的選區，也讓此區呈現參選爆炸狀態，不少新人紛紛投入選戰，尋求連任的議員也不敢大意。松信區現有議員包括詹為元、秦慧珠、戴錫欽，民進黨張文潔、許淑華與洪健益。至於可能參選的新人，包括綠營有回鍋參選的前議員呂瀅瀅，以及國安會副秘書長趙怡翔助理郭凡投入；藍營則有兩位曾任國民黨發言人的李明璇、楊智伃，以及議員吳志剛辦公室主任滿志剛、里長李煥中，還有立法院長韓國瑜辦公室主任許原榮。其中秦慧珠堪稱本區最資深民代，1989年就首度當選議員，並於1994年連任，1998年轉任立委、2001年連任成功，不過2004年連任失敗，2010年回鍋參選議員，在松信區以最高票當選，並連任迄今。面對不少新人來勢洶洶，秦慧珠說，缺2席國民黨議員，藍營有5名新人參選要5搶2，說激烈也不見得，跟過去幾次初選都差不多，不過進入正式選戰後，資深議員不見得有優勢，選民總是喜新厭舊，看到新人參選更願意支持，所以確實不能太大意。秦慧珠說，當然該跑的活動還是都會跑，過年期間選區內的拜廟、走春等等衣定都會露臉，多爭取選民支持，但對資深議員來說，自己的成績單也很重要，因此也會加強宣傳，包括文宣品跟政論節目等。詹為元也同意，松信區選民很願意給新人機會，而李明璇與楊智伃都有知名度，又是女性，若真的吸走太多選票，可能連現任議員都會有危險。他自己與議長戴錫欽是男性，大家也可能會覺得他們選情很穩，就把票都給新人，他自己也會擔心有危險。不過詹為元提到，雖然要世代交替，但徐巧芯、王鴻薇已轉戰國會，資深議員剩秦慧珠，還是希望秦能繼續留在選區，傳承經驗，他建議黨內應該在松信區採配票，例如可以仿效之前民進黨用身分證字號、或是生日，讓選票能平均分配，讓藍營這五席都能全上。洪健益2022年僅獲1萬5千餘票，是吊車尾當選，他則說，光看初選狀況，藍營初選比綠營初選激烈太多，尤其是王鴻薇與徐巧芯，兩人當時都超過4萬票，足以讓國民黨再多一席立委，也因此藍營新人才會搶破頭。至於民進黨內，洪健益說，畢竟初選不似國民黨激烈，所以只要能通過初選，年底當選機率就會比較高些。據了解，民進黨現有3席議員，有兩名新人是希望遞補許家蓓的議員缺，因此若綠營提名3+1，要全數過關的機會就大得多，現任議員壓力也因此會比較小。