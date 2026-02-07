我是廣告 請繼續往下閱讀

葉惟捷：這條路走得很坎坷

PLG新軍洋基工程今（7）日回到主場新竹市立體育館迎戰台北富邦勇士，展現脫胎換骨的戰鬥力。洋基工程憑藉新加盟的張傑瑋與「馬爾他巨獸」德古拉的首秀合體砍下34分，加上狀元郎葉惟捷火力全開攻下16分，終場以112：91大勝富邦勇士，正式終結開季8連敗，收下隊史成軍後的首場勝仗。洋基工程開季前8場比賽打得極為坎坷，平均輸分皆達雙位數。為扭轉頹勢，球團近期大動作補強，找回外籍生張傑瑋與回鍋老將德古拉。此役洋基工程擺出德古拉與庫薩斯（Mindaugas Kupšas）的「雙塔組合」，徹底統治禁區，讓富邦勇士防線顧此失彼。上半場洋基工程進攻端徹底爆發，第二節更單節轟下41：23的瘋狂攻勢。張傑瑋展現頂尖外籍生的破壞力，與狀元葉惟捷、李漢昇、柯瓦隆連續飆進外線。半場打完，洋基工程就以69：51取得18分領先，寫下隊史半場得分新高，也點燃了新竹主場的氣氛。雙方易籃再戰後，洋基工程並未鬆懈，一度將領先優勢擴大至25分。反觀富邦勇士陷入苦戰，洋將古德溫在第四節開賽不久情緒失控，連續領到違反運動精神犯規與技術犯規，遭到驅逐出場。古德溫離場前甚至對場中怒噴口水，離譜行徑引發全場噓聲。少了得分箭頭的勇士無力回天，最終洋基工程以21分差距大勝，終結連敗陰霾。此役洋基工程團隊6人得分上雙，庫薩斯攻下21分、12籃板，張傑瑋首秀即貢獻17分、9籃板、5助攻的全能數據，葉惟捷與德古拉也各有16分進帳。勇士方面則以莫巴耶22分表現最佳。賽後在場上接受MVP訪問的狀元葉惟捷，在接受訪問時情緒略顯激動。他表示：「大家也知道我們前面走得滿坎坷的，謝謝董事長、教練團還有所有的粉絲，沒有大家就不會有今天的勝利。」對於職業生涯首勝，葉惟捷強調球員都很願意接受訓練與改變，並喊話球迷：「要記住這場勝利的感覺，把氣勢延續下去！」