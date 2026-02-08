「抽油煙機到底怎麼洗才乾淨？」近日在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」掀起熱烈討論，一名網友求助廚房去油對策，意外釣出一票內行主婦分享私藏多年的「去油神物」。不少網友直呼，只要選對清潔劑，對著風扇噴灑，厚重油垢就會像「黑咖啡」般自動流出。這股掃除熱潮也吸引家事達人陳映如加碼傳授「不沾手浸泡法」，讓原本最令人崩潰的廚房大掃除，變得輕鬆又省時。
社團激推「去油神物」：噴完油垢自動排隊流出
在社團討論中，最多網友點名的「去油神器」莫過於過碳酸鈉。網友分享，只需將一匙過碳酸鈉溶解於 200cc 熱水中，裝入噴瓶後，在抽油煙機運轉時對著風扇噴灑，溶解後的陳年積油就會順勢流進集油杯。網友興奮表示：「看到黑油一直流下來超療癒」、「這招免拆機，試過就回不去了」。
除了 DIY 配方，社團中也有不少現成產品的支持者。包括去油力強勁的「白博士」、主打不刺鼻的「古寶酵素泡泡」，以及許多人指名購買的「夜市人生清潔劑」，都被公認為能讓油垢瞬間瓦解的懶人救星。
達人加碼「懶人4步驟」：配件連刷都不用刷
針對可以拆卸的濾網與集油杯，家事達人陳映如則分享了更徹底的「免力氣清潔法」，主打不用費力刷洗：
1. 準備厚塑膠袋： 套在水盆上，放入要清潔的配件。
2. 注入溫熱水： 水溫約如洗澡水，水量蓋過零件即可。
3. 加入清潔劑： 倒入少量廚房清潔劑，浸泡約 30 分鐘。
4. 軟化後沖洗： 此時油垢已被分解，輕輕沖水就乾乾淨淨。陳映如更透露，若家中已有洗碗機，浸泡後直接丟進去洗，完全不費吹灰之力。
專家提醒：注意材質！這類零件噴了會「發黑」
雖然過碳酸鈉與強效清潔劑效果驚人，但內行網友特別提醒「材質禁忌」。不鏽鋼材質耐受力強，使用過碳酸鈉沒問題；但如果是「鋁製」零件，接觸過碳酸鈉後會導致表面氧化變黑，甚至受損。建議民眾在動手前，務必先確認家中抽油煙機的材質，或先在角落局部測試。
內行省錢妙招：布丁杯、保鮮膜讓清潔快10倍
為了讓明年掃除更輕鬆，社群中還流傳了兩大「防髒神技」。不少網友分享，可以將吃完的布丁杯直接取代集油杯，髒了就丟，連洗杯子的時間都省了。此外，也有人分享在機身包上保鮮膜並定期更換，讓機器本體永遠維持在「剛買回來」的亮晶晶狀態。
掌握這些社群推爆的秘訣與達人技巧，今年大掃除不用再跟油垢拚命，輕輕鬆鬆就能搞定廚房大小事。
資料來源：家事達人陳映如、我愛全聯-好物老實說
