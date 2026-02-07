我是廣告 請繼續往下閱讀

臺北台新戰神今（7）日傳出重大的合約糾紛，陣中洋將史東（Diamond Stone）在合約尚未解除的情況下，竟擅自離隊並傳出已現身蒙古聯賽。對此，戰神總教練許皓程在賽後訪談中表情凝重、相當不悅，直言這是他球員與教練生涯中見過最缺乏職業精神的行為。台新戰神今日坐鎮主場迎戰新北國王，賽前戰神遭遇許多變故。洋將史東擅自離隊、基德膝蓋不適，新洋將弗利沙更因腸胃炎缺陣。在僅剩單洋將梅克應戰的絕境下，梅克雖狂砍破聯盟紀錄的48分，可惜最終仍遭國王飛米在倒數4.6秒投進絕殺球，戰神終場以96：98惜敗國王，吞下二連敗。談到史東「跑路」的離譜行徑，戰神總教練許皓程難掩失望與憤怒。他語氣嚴厲地指出：「我第一次遇到這麼沒有職業精神的洋將。我們球隊不管他提出什麼要求我們都盡量配合，當然我們也知道他前面的問題很多，我們還是希望他可以回到球場上，成為一個好球員。看起來我們球隊沒有這樣的能力，所以他也要為自己的行為負責，說真的從我打球到執教第一次看到這麼不負責任的洋將。」史東曾是台灣職籃史上最快達成千分紀錄的球員，實力備受肯定，但其過往在台灣籃壇便曾傳出紀律爭議。如今在季中且未完成解約程序的情況下「人間蒸發」，無疑對球團制度與紀律造成嚴重打擊。戰神總經理林祐廷也針對此事進一步說明，透露史東近期因不滿上場時間與戰術地位，曾表達離隊意願，但在球團未答應解約的情況下，史東週四無故缺席練習。球團週五派員前往宿舍查看，才驚覺早已「人去樓空」，行李全部搬空且完全失聯，直到昨日才從社群資訊發現其已飛抵蒙古。由於史東與戰神仍有合約在身，且簽署的是到季末的非保障合約，球團下週將正式蒐集證據向國際籃球總會（FIBA）提出申訴。林祐廷強調，如果不採取法律行動，球員會以為「不爽就能走」，將會嚴重破壞聯賽制度。目前史東若要在蒙古聯賽正式出賽，按規定須取得原球團的轉會證明，戰神球團對此態度堅決，表示將依法規強硬應對。