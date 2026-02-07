我是廣告 請繼續往下閱讀

▲邵雨薇（左）、王柏傑（右）在《動物園》劇中負責照顧白犀牛。（圖／南瓜電影有限公司提供）

由邵雨薇、王柏傑、李淳等人主演的影集《動物園》，籌備長達五年、歷時半年拍攝完成，日前在2025高雄電影節口碑表現亮眼。今（7）日，製作人唐在揚率領導演蘇文聖，攜手3位主演重返主要拍攝地壽山動物園，舉辦VIP專屬粉絲見面會，回饋觀眾的支持。活動中，邵雨薇、王柏傑、李淳實際走入園區體驗保育員日常，重返多個戲中重要場景，邵雨薇與王柏傑回到劇中負責照養的白犀牛區，白犀牛一見到兩人便主動靠近，彷彿仍記得熟悉的身影，讓兩人陪伴互動長達十多分鐘，畫面溫馨動人；李淳則睽違一年再度探訪非洲象「阿里」，當熟悉的手勢一出，阿里立刻靠近回應，主動讓他餵食，彼此間的默契讓現場不少人紅了眼眶。談到拍攝期間最難忘的回憶，邵雨薇分享，白犀牛「犀奇」與「寶寶」會主動討摸、爭寵，像撒嬌的孩子一樣，讓她在拍攝過程中感到被療癒；王柏傑表示，自己每到現場會先和犀牛說話、培養感情，學習保育員必須具備的耐心與責任感；李淳回憶，第一次近距離餵食非洲象時，感受到牠呼出的熱氣與龐大的存在感，「就像第一次走進《侏羅紀公園》看到恐龍一樣，又緊張又震撼。」長時間駐點高雄拍攝，也讓劇組培養出深厚情感，身為高雄人的邵雨薇笑說，常推薦大家到駁二藝術特區走走；王柏傑則對高雄多元的城市樣貌與在地美食印象深刻，直呼最想再回味「阿英排骨飯」；李淳分享自己拍攝期常在駁二附近散步，感受到高雄的生活感與氛圍。戲裡守護動物、戲外彼此陪伴，這份情感也成為《動物園》最真實動人的底色，臺灣首部動物職人劇《動物園》將於2月20日起在Disney+全台獨家首播，邀請觀眾一同走進這座充滿療癒力量的動物園世界。