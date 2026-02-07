中央氣象署發布大雨特報表示，受到東北風影響，今（7日）晚至明日基隆北海岸、台北市山區及宜蘭、花蓮地區有局部大雨發生的機率。此外，氣象署也針對北北基桃等12縣市發布低溫特報，提醒民眾今日寒流南下，中部以北、東北部及東部天氣明顯轉冷，其他地區早晚亦冷，今下午起至明日局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，明日至9日清晨寒流影響，各地天氣一樣非常寒冷，請注意防範。

🟡大雨特報
📌影響時間：7日晚上至8日
📍大雨：基隆北海岸、新北市（基隆北海岸）、台北市山區、宜蘭縣、花蓮縣。

🟡低溫特報
📌影響時間：7日晚上至8日
📍橙色燈號：新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣、連江縣。
📍黃色燈號：台中市、花蓮縣。

▲氣象署提醒，今日寒流南下，今下午起至明日局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率。（圖／中央氣象署www.cwa.gov.tw）
🟡強風特報
📌影響時間：7日下午至8日晚上
📍橙色燈號：澎湖縣。
📍黃色燈號：基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、台東縣、花蓮縣、連江縣。

▲氣象署表示，東北風明顯偏強，7日下午至8日晚上澎湖縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率。（圖／中央氣象署www.cwa.gov.tw）
資料來源：中央氣象署

