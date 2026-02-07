高雄燈會正式登場！高雄市政府「2026高雄冬日遊樂園」今（7）日於愛河灣盛大開幕，活動以「海陸雙域」超人同步登場揭開序幕。兩座高達15公尺、巨大的超人力霸王在愛河灣水域帥氣現身，高雄市觀光局表示，今日更邀請70名默默付出的鏟子超人、救災、救護及疏運人員等「城市超人」出席開幕典禮，現場人潮爆滿。
高雄燈會歷年來屢屢創下高話題，2024年「高雄冬日遊樂園」有黃色小鴨為主題，2025年有吉伊卡哇，今年高雄市政府與國際IP結合，再度端出重量級驚喜，邀請邁入60週年、橫跨老中青三代共同回憶的日本經典英雄「超人力霸王」（Ultraman）降臨高雄。
高雄市觀光局局長高閔琳表示，今日除邀請全球知名IP超人力霸王，開幕活動更特別邀請70名「城市超人」，也就是在高雄各個角落默默付出的鏟子超人、救災、救護及疏運人員、熱心助人的同學等，一同出席活動；象徵在城市鄉間各個角落的無名英雄與超人力霸王共同守護城市，同時也藉開幕活動向所有無名超人致敬。
高閔琳指出，本次開幕最大亮點為位於高雄流行音樂中心音浪塔前及珊瑚礁群好望角高達15公尺的兩座巨大的「超人力霸王」（初代、迪卡）裝置，以及以高雄在地造船產業「中信造船」研發之軍用級AI智控「中信五號」與10艘遊艇超跑領航，帶領超人力霸王搭乘遊艇進場，為開幕典禮掀起首波高潮。
2026高雄冬日遊樂園更在高雄港16-18號碼頭設有碼頭樂園，全部遊樂設施均免費對外開放，包含全新的恐龍主題旋轉木馬、牛仔列車、積木小火車、星際探險等共計22項機械與氣墊設施。
觀光局補充，高雄冬日遊樂園活動期間除主題裝置、英雄見面會、快閃店與系列演出外，現場更集結美食市集與親子互動活動，高雄各大商圈與旅宿業者同步推出住房及餐飲優惠。
🟡「2026高雄燈會-高雄冬日遊樂園」活動資訊與最佳觀賞點
日期：2026年2月7日下午17:00
地點：愛河灣（主展區）
「高雄燈會」超人力霸王最佳觀賞點：
▪️苓雅寮鐵橋、
▪️高雄流行音樂中心珊瑚礁群、
▪️高雄流行音樂中心鯨魚堤岸、
▪️16號碼頭
🟡「2026高雄燈會-高雄冬日遊樂園」相關活動：
📍「高雄冬日遊樂園」碼頭樂園：
今年「高雄冬日遊樂園」的碼頭樂園特別推出9項全新設計、首度亮相的遊具設施，包括恐龍主題旋轉木馬、夢幻飛天車以及星際探險等機械設施與主題氣墊，而整個高雄冬日遊樂園共計設置22座遊樂設施，同時規劃專屬於2-4歲小朋友遊玩的幼兒遊戲區，屆時都將可免費遊玩。
開放時間：2月7日至3月1日（2/16除夕休園）下午3點至6點，週五至週日及年假期間增加晚上6點至9點時段
地點：高雄港16-18號碼頭
門票：遊園券於當日活動開始前1小時，於活動現場發放
