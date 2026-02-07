我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台南永康一對弱勢姊弟持NET提供的4千元提貨券購衣時遺失，遭阿嬤與孫子女拾獲後花用3600元。警方調閱監視器確認身分，阿嬤雖願賠償，仍依侵占遺失物送辦。（圖／永康大小事Facebook）

台南市永康區日前發生一起禮券遺失事件。一對來自弱勢家庭的姊弟，持台灣本土服飾品牌 NET 提供的4,000元提貨券，前往永康門市選購新年衣物時，不慎遺失裝有禮券的信封袋。經調閱監視器後發現，禮券遭一名阿嬤及其孫子女拾獲後占為己有，並使用至僅剩約400元。事後阿嬤雖表達歉意，警方仍依法以侵占罪將其送辦。NET 多年來與家扶中心合作，定期捐贈提貨券，協助弱勢兒少添購新衣。事發於1月30日下午，永康門市配合北台南家扶中心活動，開放受助兒少入店選購衣物。該對姊弟在結帳時，發現原本放在購物籃內的禮券信封袋不見，隨即在櫃台旁等待，希望拾獲者能主動歸還。店家隨後調閱監視器畫面，發現信封袋被另一對姊弟撿起後，轉交給同行的阿嬤。由於拾獲禮券的孩子並非家扶中心受助者，且直到營業時間結束仍未歸還，家扶中心因此決定報警處理。對此，永康分局復興派出所於4日接獲報案後，調閱監視器確認撿走提貨券者為祖孫3人，並通知阿嬤到案說明。阿嬤到案後承認，收到孫子撿到的提貨券後，已使用其中3,600元購買衣物，並表示不清楚該提貨券為弱勢兒童所有，直呼「不曉得那麼嚴重」，同時也表達願意以等值現金歸還這對小姊弟。警方表示，雖已提供雙方後續聯繫方式，但此舉已構成侵占遺失物，仍須依法將阿嬤移送偵辦。