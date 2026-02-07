我是廣告 請繼續往下閱讀

狀元葉惟捷不再氣餒 心理諮詢助長防守韌性

八連敗士氣不墜 終於領到領不到的首勝獎金

PLG新軍洋基工程今（7）日於主場新竹市立體育館面對台北富邦勇士，靠著新加盟的德古拉與庫薩斯聯手統治禁區，配合狀元郎葉惟捷的高效發揮，終場以112：91大勝對手、拿下隊史首勝。這場勝利不僅終結了開季8連敗，更讓教練團與球員一吐怨氣，順利領到老闆懸賞已久的首勝獎金。洋基工程開季走得極為坎坷，總教練李逸驊賽後坦言，由於成軍倉促，從本土球員到洋將陣容一直處於變動狀態，遲遲找不到球隊核心，「能夠找到德古拉是球隊非常大的幫助，他在禁區的優勢，讓我們的射手更有信心，就算投不進也有進攻籃板。」李逸驊更透露，今日原本甚至想排德古拉、阿拉薩、庫薩斯的「三塔」，「但因為領先優勢一直都在就沒有排，不然對方的禁區可能會被我們碾爆。」他定調球隊未來將維持「禁區為主、外線為輔」的節奏，將速度放慢，發揮最大的禁區優勢。今日攻下16分的狀元葉惟捷，賽後感謝家人每場不辭辛勞奔波加油：「當然大家都有看到爸爸、媽媽每一場都有來幫我加油，當然我也把這件情當成動力。他們往南部也跑、往北部也跑，所以其實也滿辛苦的，也希望把自己武裝起來，不要辜負他們的期望。」李逸驊則透露葉惟捷成長的關鍵。李逸驊指出，「網友說惟捷過去最大的問題就是『不回防』，但他其實是失誤或投不進後會沉浸在氣餒中，所以他不是不回防啦！」為此李逸驊特別請了一位美國運動心理師，每週固定與葉惟捷及阿拉薩進行視訊通話。他也滿意地表示，「從上一場開始，葉惟捷的防守就非常積極，退防也很快。」儘管開季苦吞8連敗，但洋基工程團隊氣氛始終積極。李逸驊透露，雖然大家壓力很大，但練球非常認真，勝負欲望強烈，「老闆的首勝獎金一直存在那邊都領不到，今天終於贏下來，大家都非常開心。」此役洋基工程展現多點開花，庫薩斯21分12籃板、張傑瑋17分5助攻、葉惟捷16分，德古拉首秀也輕鬆進帳16分11籃板。雖然末節換上板凳一度遭勇士縮小分差，迫使主力回場，但仍瑕不掩瑜，成功捍衛新竹主場。