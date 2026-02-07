我是廣告 請繼續往下閱讀

▲魏如萱在小巨蛋為歌迷帶來了精彩的演出。（圖／好多音樂）

兩屆金曲歌后魏如萱（waa wei）今（7日）於台北小巨蛋舉辦《怪奇的珍珠》台北旗艦場演唱會，一連兩天盛大開唱，萬名粉絲湧入朝聖，氣氛自開場瞬間引爆，這也是她第五度站上小巨蛋舞台，無論演唱實力或舞台規模皆再度升級，展現截然不同層次的舞台能量，不僅如此，她還在現場抽粉絲送上禮物「啪啪手」，邀請粉絲跟自己一起模仿海鷗振翅，不過她自己說完後就自嘲：「唸起來怎麼有點瑟瑟的？」笑翻全場歌迷。魏如萱在〈海鷗先生我愛你〉段落，特別照顧到一樓特區的樂迷，被點名合唱的觀眾還能獲得《怪奇的珍珠》限定周邊「啪啪手」，揮動時會發出宛如海鷗振翅的聲響，成為全場最療癒的互動彩蛋，她一邊示範一邊笑說：「唸起來怎麼有點色色的？」自然又可愛的反應，讓現場笑聲不斷。今日演唱會一開場，魏如萱自小巨蛋頂樓垂吊而下，在半空中橫躺開唱〈隕石〉，宛如一顆不請自來、突如其來闖入世界的異物，震撼揭開《怪奇的珍珠》的序幕，即使在懸空、躺唱的高難度狀態下，她的聲音依舊穩定而充滿情緒，唱功絲毫不受影響，讓全場萬名粉絲又驚又喜。演唱至〈還是要相信愛情啊混蛋們〉時，魏如萱推著一台滿載「混蛋抱枕」的推車登上環形舞台，繞場一週，近距離與全場觀眾互動，幾乎把整座小巨蛋走透，她一邊演唱、一邊點名樂手與歌迷，高喊：「用你最強烈的肢體語言，表達你有多相信愛情！」引導全場一起揮舞、吶喊，笑聲與回應聲此起彼落，現場氣氛熱鬧又溫暖。這顆成為全場焦點的「混蛋抱枕」，其實也藏著演唱會概念的重要一環，導演吳政育（Evan Wu） 分享，這首歌本身就非常適合用來發洩情緒，就像人在憤怒、委屈或崩潰的時刻，總會想要有一個可以用力宣洩的出口；「想揍、想罵、想哭的時候，也會想把頭整個埋進去，大叫一聲「混蛋」。」正是這樣真實又直接的情緒狀態，讓「混蛋抱枕」成為最具象化的情緒載體，也呼應魏如萱在舞台上所說的：「用你最強烈的肢體語言，表達你有多相信愛情！」讓怪奇不只是風格，而是能被擁抱、被釋放的情緒本身。去年推出專輯《珍珠刑》後，魏如萱乘勝追擊打造並展開《怪奇的珍珠》巡迴演唱會，足跡走遍內地與澳洲，場場累積亮眼口碑。此次回到台北舉辦旗艦場，被視為整趟巡演的高光時刻，從音樂編排、視覺設計到敘事結構全面升級，讓歌迷期待值拉到最高。《怪奇的珍珠》台北旗艦場在舞台美術、燈光與視訊設計上呈現出異常炫爛的視覺效果，畫面層層堆疊、目不暇給。整體舞台以「回」字形結構貫穿，結合燈光、雷射與影像，隨著歌曲不斷變換角度，時而完整鋪展、時而透視簍空，不僅完整揭示「怪奇的珍珠」主題，也巧妙融合潮流語彙、科技感與人文美學，讓視覺成為情緒敘事的一部分。整場《怪奇的珍珠》沒有刻意設定單一必須被記住的畫面，而是讓每一個瞬間只屬於當下。從從天而降的〈隕石〉、背對觀眾的〈劣根〉，到令人起雞皮疙瘩的〈末路狂花〉，28 首「珠」玉之作唱好唱滿。魏如萱用怪奇包裹脆弱、用音樂承接那些看不見卻真實存在的情緒，也再次證明，這是一場「只有她，才成立」的小巨蛋舞台。