台中市北區中清路與天津路口7日下午發生一起追撞事故，一輛自小客車行經公車停靠區時，撞上正停靠載客的公車，造成公車尾燈與鈑金受損，轎車車頭凹陷，所幸雙方駕駛及車上約10名乘客皆無受傷。警方調查指出，34歲陳姓男子駕駛轎車，沿中清路往武漢街方向行駛，疑因未注意前方停靠中的公車，導致右前車頭撞上公車左後車尾。這起事故導致轎車的車頭零件散落路面，公車尾燈以及鈑金受損，公車上約10名乘客僅受驚嚇，所幸沒有人員傷亡。此外，監視器畫面顯示，一輛公車停靠在中清路公車停靠區，後方車輛陸續減速通行，隨後一輛轎車突然追撞上公車，撞擊瞬間車身明顯晃動，公車尾部受力晃動，路口多輛汽機車緊急煞車。警方對雙方駕駛實施酒測，均無酒精反應，事故原因及責任歸屬仍待進一步釐清。第二分局長鍾承志提醒，駕駛人行經公車停靠區及路口周邊時，應隨時留意前方車輛動態，保持安全距離並減速慢行，以確保用路安全。