農曆春節將至，卻有越來越多民眾感嘆「年味變淡」，一名網友發文表示，近年街頭與生活中已難感受到過往濃厚的過年氣氛，引發上千人共鳴，眾人普遍認為，過年出國風潮、少子化等改變，是年味消失的主因。相較之下，萬聖節與聖誕節反而因年輕世代積極投入、活動多元，反而更有氛圍，這也讓7、8年級生感慨，雖然過年仍放假熱鬧，但家戶團聚與寒暄的情感連結，已不如從前。
過年「年味」越來越淡了？一票人超有感：時代變了
一名網友日前在Threads發文感嘆，明明距離過年已經不到多久，但這幾年卻愈來愈沒有「年味」，走在街上幾乎感覺不到過節氛圍，連自己也不再像過去那樣期待春節到來。貼文曝光後，引發大量共鳴，短時間內就吸引超過4千人按讚。
對此，不少網友認同喊，「現在過年拜拜、燒金紙、放鞭炮馬上就被檢舉了，太歡樂也被檢舉，沒有年味了越來越無聊」、「老實講，人長大了，長輩慢慢離開後，團聚的因素也慢慢消失了，再加上少子化後，更看不到大家聚在一起的感覺，所謂的年味也就消失了」、「過年除了放假沒半點好的，還要浪費時間打掃，然後去到哪都一堆人，跟平常的日子也沒差到哪裡」、「時代變了，每次都要被問東問西煩死了，乾脆出國」。
但也有人直言，「快樂和年味一直都有，只是換了一批人去感受，也就是說換成你接替了父母的角色，擔起了生活的重擔，過年的快樂互換了」、「年味要自己製造啊，現在人都只想等別人來製造」、「不能不接棒又想天降年味啊」。
過年「年味變淡」2原因曝光！年輕人改過萬聖節、聖誕節
事實上，近年來台灣過年氛圍變淡，普遍被歸納為兩大原因。第一是旅遊型態改變，疫情期間無法群聚、不能出國，讓許多人憋了好幾年，再加上國旅價格偏高，近年不少家庭乾脆選擇全家出國過年。
第二個原因，則是隨著年紀增長，大家對於過年的期待不如年輕時強烈，再加上少子化影響，有些家庭長輩陸續離世，家中也沒有孩子吵鬧，原本熱鬧的團聚場景逐漸消失。對來自大家庭的民眾而言，感受特別明顯，對應歌詞中「每個人的嘴裡，見面第一句話，就是恭喜恭喜」的畫面形成落差。
如今，台灣早期幾個主流節日如中秋節、端午節等也逐漸式微，不少人觀察到，年輕世代幾乎不會錯過的節日，反而變成萬聖節與聖誕節，從變裝派對、交換禮物，到學校舉辦活動、邀請家長一同參與，節慶氛圍反而一年比一年濃厚，相較之下，過年在商圈或人潮聚集處仍然熱鬧，但家戶之間互相寒暄、串門子的熱絡感，已明顯不如從前。
我是廣告 請繼續往下閱讀
一名網友日前在Threads發文感嘆，明明距離過年已經不到多久，但這幾年卻愈來愈沒有「年味」，走在街上幾乎感覺不到過節氛圍，連自己也不再像過去那樣期待春節到來。貼文曝光後，引發大量共鳴，短時間內就吸引超過4千人按讚。
對此，不少網友認同喊，「現在過年拜拜、燒金紙、放鞭炮馬上就被檢舉了，太歡樂也被檢舉，沒有年味了越來越無聊」、「老實講，人長大了，長輩慢慢離開後，團聚的因素也慢慢消失了，再加上少子化後，更看不到大家聚在一起的感覺，所謂的年味也就消失了」、「過年除了放假沒半點好的，還要浪費時間打掃，然後去到哪都一堆人，跟平常的日子也沒差到哪裡」、「時代變了，每次都要被問東問西煩死了，乾脆出國」。
過年「年味變淡」2原因曝光！年輕人改過萬聖節、聖誕節
事實上，近年來台灣過年氛圍變淡，普遍被歸納為兩大原因。第一是旅遊型態改變，疫情期間無法群聚、不能出國，讓許多人憋了好幾年，再加上國旅價格偏高，近年不少家庭乾脆選擇全家出國過年。
第二個原因，則是隨著年紀增長，大家對於過年的期待不如年輕時強烈，再加上少子化影響，有些家庭長輩陸續離世，家中也沒有孩子吵鬧，原本熱鬧的團聚場景逐漸消失。對來自大家庭的民眾而言，感受特別明顯，對應歌詞中「每個人的嘴裡，見面第一句話，就是恭喜恭喜」的畫面形成落差。
如今，台灣早期幾個主流節日如中秋節、端午節等也逐漸式微，不少人觀察到，年輕世代幾乎不會錯過的節日，反而變成萬聖節與聖誕節，從變裝派對、交換禮物，到學校舉辦活動、邀請家長一同參與，節慶氛圍反而一年比一年濃厚，相較之下，過年在商圈或人潮聚集處仍然熱鬧，但家戶之間互相寒暄、串門子的熱絡感，已明顯不如從前。