近日一名Threads網友搭乘高鐵時，目擊乘客將2人座椅旋轉90度正對窗戶，奇特坐法引發熱議，貼文吸引逾278萬次瀏覽，不少網友傻眼抨擊，第一次看到高鐵被坐成「觀光列車」，更質疑此舉會影響後座使用與乘坐舒適度。對此，高鐵表示，列車座椅本就具備180度旋轉功能，供同行旅客互動使用，但不得影響他人，服務人員將視情況勸導，也呼籲旅客發揮公德心，維護乘車品質。
高鐵被坐成「觀光列車」！全場傻眼開噴：超沒品
一名網友6日在Threads發文分享搭乘高鐵時撞見的特殊場面，只見照片中，同排的2人座座椅竟被乘客向左旋轉約90度，變成正面直接朝向車窗的坐法，令人更困惑的是，對方還將窗簾完全拉上，看起來也不是為了欣賞窗外風景，讓原PO見到這幕感到相當困惑。
貼文曝光後迅速引發討論，短時間內累積超過278萬次瀏覽，不少網友看了畫面全傻眼，紛紛留言調侃，「沒想到高鐵有一日可以坐成山脈景觀列車」、「第一次看到有人坐高鐵開勿擾模式好狠」、「這是高鐵好聲音嗎？看來後面的歌聲不怎麼樣，都不按按鈕轉身」、「JR東海完全沒想到有人會這樣坐椅子」、「用E人的手段，開啟了I人的模式」、「當日光浴在曬是不是」。
還有人翻出高鐵官網的車廂設施使用資訊，表示：「其實高鐵是說可以轉的，但應該沒有想到可以這樣轉。」只見高鐵明確指出，所有列車座位均可180度旋轉，方便乘客與家人朋友同行時使用。
高鐵座椅可以180度旋轉！官方回應了：不得影響其他旅客
事實上，由於高鐵列車來回方向相反，座椅本來就具備旋轉功能，通常是在最後一站時，由清潔人員打掃時順便調整座椅方向。不過為了讓同行旅客方便互動，民眾也可以自行旋轉座椅。
對此，高鐵說明，所有車廂均配備180度旋轉座椅，在共乘時可方便與對座旅客互動，但不得影響其它旅客。列車服務人員如發現旅客有影響他人情況均會主動勸導，旅客若對鄰座行徑感到不舒服時，亦可向列車服務人員反應，同時也呼籲旅客能夠發揮公德心，共同維護乘坐品質。
資料來源：台灣高鐵
