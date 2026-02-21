我是廣告 請繼續往下閱讀

▲馬郁雯掛布條，但上面無法寫太多資訊，連民進黨徽也不能出現。（圖／陳韻年攝）

▲台北市中正萬華選區競爭激烈，現任議員都掛出看板。（圖／陳韻年攝）

台北市中正萬華區因原任議員吳沛憶當選立委，留下一席空缺，綠營內部搶破頭，包括三立前記者馬郁雯、湧言會康家瑋、電台主持人張銘祐等。馬郁雯擔任記者時猛追民眾黨創黨主席柯文哲弊案，民眾黨這次也推派吳怡萱參選，加上現任議員應曉薇因案在身，推出女兒應佳妤接棒，三姝都具備高知名度，未來勢必火花不斷。不過特別的是，康家瑋、張銘祐與馬郁雯，近來都已開始站路口，增加曝光。距離年底選舉還將近10個月，這麼早就開始站路口，不只相當吸睛，也讓人感受到新人確實壓力不小。張銘祐說，他應該是全台北市今年最早開始站路口的，接著康家瑋也跟著一起站，但他不只要最早開始站，也要站最久，他認為，這是他向選民表示誠意的最好方式。他認為，比起做看板，站路口更能與選民直接接觸，而且初選比的是民調，他自己是媒體人出身，打空戰不困難，但對選民表態沒有幫助，相反的，如果他比別人更勤快，就能增加選民的形象識別。康家瑋說，會這麼早開始站路口，是因為農曆年後就要開始初選，雖然他過去曾參選過，在選區內也有一定知名度，但重要的還是要讓選民知道，這次也要再參選，所以就用最直接的方式，清楚告訴選民訴求，倒也不是為了要跟誰比較。康家瑋也提到，與選區內其他初選對手相較，只有他是在地土生土長，其他人在本地經營時間較短，因此會採空戰策略，他自己雖然會以陸戰為主，但空戰也沒有比較少，一樣會在網路宣傳，也曾找過藝人李㼈、原民會副主委陳義信一起辦活動，吸引媒體報導，並沒有偏廢。不過他還是認為，再怎麼空戰，知名度再怎麼高、按讚數再多，能不能轉換成在地選民的支持度，也很難說，而且這些支持者來自台灣各地，但只有自己選區的選民能決定初選結果，因此最終還是要回歸組織戰。而被外界視為知名度高的馬郁雯說，她從參選到現在已經超過一百天，但她從第一天就說，自己會以陸戰為主、空戰為輔，畢竟空戰都是空氣票，空氣票很容易因為某些新聞事件就消逝，她現在也每五天就有三天會在一早站路口，因為初選到了，要進入備戰狀態，要擴大選民對自己的認識。馬郁雯也提到，自己現在每天一早就在市場掃街，或是到公園認識長輩，晚上追垃圾車，都是希望把握讓選民認識自己的機會，她也會在早上家戶拜訪，甚至走進選民家裡，傾聽選民的訴求，也讓選民留下深刻印象，知道她很願意為選區做事。空軍前副司令張延廷是藍營最資深的新人，不過他認為，其他選民有自己的策略，他自己則有別人沒有的優勢，包括他的學經歷，身為博士、將軍、又在清華大學任教，擁有專業，比起其他人更能獲得選民支持，加上他常上節目、常投書媒體，知名度比較高，也不需要像其他人一樣站路口。不過即使如此，張延廷還是努力在選區跑活動，由於年節近了，地方上尾牙、宮廟、餐會多，他都很努力走訪，與選民互動，選民認識他、看到本人更開心，他也會把自己通告費捐出來，義賣高麗菜幫助弱勢。