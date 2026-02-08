農曆春節將至，民眾開始進行年終大掃除，其中廚房最讓家庭主婦頭痛，其中抽油煙機又屬大魔王等級。面對卡滿陳年油垢的濾網與集油杯，許多人想到要刷洗就崩潰。對此，家事達人陳映如分享了一招「不沾手清潔秘訣」，只要簡單4步驟，就能讓油污自動分解，如果家中有洗碗機，甚至連刷都不用刷。
每到大掃除時刻，抽油煙機上黏膩的油垢總是讓人避之唯恐不及。家事達人陳映如指出，想要清洗抽油煙機的配件，其實有一個「超級懶人友善」的方法，不僅不費力、不沾手，且利用冬天的冷天做剛剛好。
抽油煙機懶人清潔4步驟
步驟1:準備一個厚一點的塑膠袋，套在小水盆或任何容器上，把要清潔的濾網、集油杯等配件全部放進去。
步驟2:倒入溫水，水溫大概跟洗澡水差不多即可，水量蓋過所有零件就好。
步驟3:加入少量家中現有的廚房清潔劑，浸泡約 30 分鐘。
步驟4:30分鐘後就會發現油垢已經被軟化、甚至分解，只要輕輕刷洗，就會變得超乾淨。
爲什麼需要套塑膠袋？
陳映如解釋，經過溫水與清潔劑浸泡後，頑強的油垢會被軟化甚至分解，此時只要輕輕刷洗就能變乾淨，若家中有洗碗機，甚至可以直接將配件取出、簡單沖水後丟入洗碗機清洗，完全不用費力刷除，油垢就能全部消失。
至於為何要多套一個塑膠袋？陳映如也回應網友，是為了避免洗完配件後，還得花力氣去清洗沾染油污的水盆，是相當聰明的省事妙招。
抽油煙機風扇清洗法
除了外部配件，內部的風扇清潔也是一大難題。陳映如表示，陳年油垢卡在風扇中會影響抽煙效果，但其實不用拆下來也能洗。她建議先移開瓦斯爐上的鍋具，打開抽油煙機風扇，接著對著風口噴灑廚房清潔劑，利用風扇轉動的離心力，將溶解的油垢排入集油杯中。
陳映如提醒，如果不想清洗油膩膩的集油杯，可以用吃完的布丁杯代替，髒了直接丟棄即可。最後陳映如提醒，噴完清潔劑後，務必再噴灑一次清水清潔風扇，清除殘留的藥劑與油垢，避免下次烹飪時有髒污餘渣掉落。
資料來源：家事達人陳映如
