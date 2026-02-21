我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市政府2022年底三讀通過《台北市競選廣告物管理自治條例》，廣告中只要含有「姓名」、「號次」、「圖像」、「競選項目或活動名稱」及「競選標語或標記」任3點以上（包含3點）即視為競選廣告，俗稱「三點不露」，但競選廣告僅限設置於臺北市建管處公告的電子選舉公布欄、政黨辦公處、參選人競選辦事處及宣傳車輛，若經檢舉確認為違規競選廣告，可處1萬至5萬元罰鍰，並得強制拆除。不過今年台北市議會有多名議員出缺，不少選區都出現新人搶破頭狀況，面臨台北市如此嚴格的競選廣告法規，為了能在初選前讓選民留下印象，只能各出奇招。參選港湖區議員的藍營新人陳冠安說，台北市的規範真的是全國唯一，與他一河之隔新北市汐止區，就沒有類似規定，這樣的規範真的超嚴格，對新人來說綁手綁腳，只好減少看板，多跑行程，增加選民認識的機會。陳冠安說，現在是新人彼此在PK階段，新人之間的遊戲規則一致，差異還不大，但若新人與現任議員比，新人就吃很多虧，因為所謂的三點不露，看板只能出現姓名跟照片，但現任議員卻能寫議員XXX，新人的看板連「參選」兩個字都不能出現，選民根本不知道你要幹嘛，還以為是形象廣告。他說，這樣的規範太嚴格，他當選議員之後，會提案刪除。參選士林北投區議員的藍營新人賴苡任也說，他為了讓看板合法，還特別詢問市府規定，結果建管處說，他們只負責拆，至於看板是否違法，要由台北市選委會認定，但台北市選委會又說，認定是否違法是建管處負責，代表市府內部對於如何認定違法，也在互踢皮球。賴苡任說，三點不露規定只能有名字跟照片，但有些參選人會擦邊球，加個幾字卻又說不是競選標語，規定太模糊，沒有一致標準，就容易產生爭議。他認為，最後就是要靠候選人自我審查，但其實就是擔心會被其他候選人檢舉。參選松山信義區議員的國民黨前發言人李明璇說，她的經費有限，既然看板規範很嚴格，她就減少製作看板，節省經費，還好她的知名度較高、起步也較早，常在選區走動，選民都認識她、知道她要選舉，但對其他新人，可能就真的會導致不公平。而她自己也會多辦活動、多找人來站台，增加曝光，彌補看板遭到嚴格限制的硬傷。參選中正萬華區的民進黨新人康家瑋說，台北市的規定確實比其他縣市嚴格，但他本身也是台北市全民運動推廣協會理事長，因此兩年前就已經在選區內掛看板，且他過去曾參選過，多數選民都認識他，雖然看板內容不能直接讓選民直接聯想到要選舉，對新人來說會有許多不便，但他會用其他方式彌補，例如多跑其他選區，讓大家知道自己這次要捲土重來參選。同樣參選中正萬華區的另一民進黨新人馬郁雯說，她參選時掛看板，連黨徽都不能露出，甚至還被攻擊是不敢說自己是要爭取代表民進黨參選，但還好還是有引起大家討論，台北市的「三點不露」原則，確實對新人比較吃虧，新人能找到可以掛看板的地方就已經不容易，現在連看板都有嚴格規範，比起現任議員可以直接寫自己的頭銜、黨籍，看板效益差很多。不過馬郁雯說，還好現在是初選階段，是新人與新人彼此之間的競爭，大家條件一樣，她會把握其他能讓選民認識自己的機會，每一雙該握的手都要握到。