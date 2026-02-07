我是廣告 請繼續往下閱讀

📌碎紙機使用不當釀辦公室火災

▲台中市一間辦公室因碎紙機使用不當釀火災，員工噴灑含丁烷潤滑油後啟動機器，引發氣爆燃燒，所幸即時滅火未釀傷亡。（圖／翻攝臺中市政府消防局）

📌消防局提醒碎紙機安全4重點

▲台中市一間辦公室因碎紙機使用不當釀火災，員工噴灑含丁烷潤滑油後啟動機器，引發氣爆燃燒，所幸即時滅火未釀傷亡。（圖／翻攝臺中市政府消防局）

台中市消防局表示，近期曾發生一起辦公室火災事故，起因為碎紙機使用不當。員工操作碎紙機時，誤將含有丁烷成分的潤滑油噴灑於機器刀頭，重新啟動後引發氣爆並起火燃燒，所幸現場人員即時應變，所幸沒有造成重大傷亡。消防局說明，事故發生當時碎紙機已連續運轉約30分鐘，因碎紙不順，員工噴灑含丁烷成分的潤滑油進行處理，未料再次插電啟動後，瞬間傳出巨響，碎紙機發生氣爆，碎紙桶內紙屑隨即燃燒。所幸員工反應迅速，立即使用手提式乾粉滅火器撲滅火勢，成功阻止火災擴大。消防局指出，碎紙機馬達運轉時可能產生微小火花，而丁烷屬高度易燃氣體，當氣體蓄積於機器周圍，一旦遇到火花，極可能引發氣爆或火災。雖然多數碎紙機外殼均標示「嚴禁使用可燃性噴劑」，但實務上仍常被忽略。消防局提醒，為避免類似事故再度發生，使用碎紙機時應注意以下事項：切勿噴灑含丁烷、丙烷等易燃氣體的潤滑油或清潔劑；保養刀頭應選用原廠建議的碎紙機專用潤滑油片或非易燃性潤滑油；避免長時間連續使用，並依照說明書建議的額定工作時間操作；同時定期清理碎紙桶內堆積的紙屑，以防卡紙時產生高溫或火花引燃廢紙。消防局最後則呼籲，小型辦公設備若使用不當，同樣可能引發嚴重火災，請民眾務必依照正確方式操作與保養，共同確保職場與用電安全。