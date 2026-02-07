我是廣告 請繼續往下閱讀

日本眾議院大選將於8日進行投開票，期日前投票已提前於28日開跑，截至6日已有2080萬人完成投票，較前次眾議院選舉增加約26%。首相高市早苗也發出催票動員，強調「幾十票就能定勝負」。據NHK等日媒報導，眾議院選舉將於8日進行投開票作業，距離前次大選僅隔約1年3個月，從眾議院解散到投票，僅有短短16天，是二戰以來最短選舉。選舉公告上月27日發布後，「期日前投票」（1月28日起至2月7日）也正式開跑，截至6日為止，完全投票的人數高達2079萬6,327人，佔全體選民的20.09%。與前次大選相比，增加約436萬人，增長率26.56%。日本全國所有都道府縣的提前投票人數，都高於上屆大選。其中增長率最高的前三個地區包括千葉縣40.05%、山口縣 39.05%、奈良縣36.28%。總務省分析，由於各地預報將會降選，選民可能會因為考慮天氣因素，選擇提前投票，或許是人數大幅增長的原因之一。此次大選強碰本季最強寒流，6至8日山區恐出現大雪，平地也可能積雪，影響交通狀況，約4成投票所也回報可能提前關閉。正式的投開票作業將於8日上午7時開始，到下午8時結束。全日本共設置4萬4642處投票所，較上屆減少787處，其中1萬8537處回報將提前截止投票，以東北地區顯著增加，研判與降雪有關。雖然民調顯示執政聯盟情勢大好，自民黨甚至有望單獨過半，自民黨總裁、首相高市早苗今仍在YouTube發布影片緊急動員，自己以內閣總理大臣的職位作為賭注，投入這次選舉，日本正站在關鍵的轉折點，若希望現任內閣持續改革，「那麼懇請各位今天就前往期日前投票，在各自選區寫下自民黨候選人的名字，在比例代表欄位寫下自民黨」。高市早苗也坦言，有民調顯示自民黨會取得較多席次，反而讓支持者鬆懈，甚至有人說不用去投票或為了平衡去投其他政黨，「這種心態極為危險，因為小選區制度往往只差幾十票就能決定勝負，實際上曾有候選人僅以100多票差距落敗，這正說明了每一票都極為重要」，她也喊話自己將戰到最後一刻，懇請選民走進投票所「把力量交給我們」。