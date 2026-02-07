我是廣告 請繼續往下閱讀

▲超人力霸王「超馬吉」燈光秀展演。（圖／高市府觀光局提供）

▲超人力霸王傑洛與貝利亞精彩對打秀。（圖／高市府觀光局提供）

「2026高雄冬日遊樂園」今（7）日於愛河灣盛大開幕，開幕活動以「海陸雙域」超人同步登場揭開序幕。兩座高達15公尺、巨大的超人力霸王在愛河灣水域帥氣現身，市府更邀請70名默默付出的「城市超人」一同降臨港灣，正式宣告「2026高雄冬日遊樂園」開園。隨即接續登場的「超馬吉」燈光秀展演，將港區倉庫、碼頭與海面串聯為大型展演舞台，結合聲光科技與港灣天際線，打造專屬高雄的夜間視覺饗宴。市長陳其邁表示，高市府持續透過港區空間與國際IP結合，成功將城市港灣形塑為全民共享的遊憩舞台；今年，高雄再度端出重量級驚喜，邀請邁入60週年、橫跨老中青三代共同回憶的日本經典英雄「超人力霸王」（Ultraman）化身守護城市的象徵，首度降臨高雄，陪伴跨世代大小朋友共度精彩寒假。觀光局長高閔琳表示，「2026高雄冬日遊樂園」以「超人慶典」為主題，本次開幕最大亮點為位於高雄流行音樂中心音浪塔前及珊瑚礁群好望角高達15公尺的兩座巨大的「超人力霸王」（初代、迪卡）裝置，以及以高雄在地造船產業「中信造船」研發之軍用級AI智控「中信五號」與10艘遊艇超跑領航，帶領超人力霸王搭乘遊艇進場，為開幕典禮掀起首波高潮。陸域活動同樣精彩，舞台上超人力霸王傑洛與貝利亞的經典對決真實呈現在民眾眼前，氣氛熱血沸騰，驚呼聲與歡呼聲此起彼落，也讓現場宛如一場港灣版英雄電影首映會。2026高雄冬日遊樂園全部遊樂設施均免費對外開放，包含全新的恐龍主題旋轉木馬、牛仔列車、積木小火車、星際探險等共計22項機械與氣墊設施，並特別設置2至4歲幼兒專屬遊戲區，滿足不同年齡層孩童的遊玩需求。觀光局補充，高雄冬日遊樂園活動期間除主題裝置、英雄見面會、快閃店與系列演出外，現場更集結美食市集與親子互動活動，高雄各大商圈與旅宿業者同步推出住房及餐飲優惠，串聯港區觀光經濟，打造寒假最強親子旅遊目的地。更多活動資訊請上「高雄旅遊網」官網、臉書及IG查詢。