軟體股下挫與市場輪動

科技股權重仍是隱憂

軟體業的下一步？

關注就業與通膨數據

美國股市在經歷數天低潮後，週五（6日）因科技股再度走強、比特幣略為反彈等因素影響而大幅上漲，道瓊工業指數更首次突破歷史性的5萬點大關。不過在人工智慧（AI）引發的重量級科技股大洗牌，預計將在未來一週讓股市投資者保持警戒；與此同時，一連串即將公布的數據可能會將市場焦點轉向經濟健康狀況。根據路透社報導，本週華爾街的關注焦點在於軟體股跌勢加劇，投資者擔心AI可能會徹底顛覆整個產業的商業模式。由於科技板塊在美國主要股指中佔據巨大權重，其持續疲軟在週中大部分時間拖累了市場。然而，股市在週五上演強勁反彈，道瓊工業平均指數史上首次突破5萬點大關，主要受半導體股飆升帶動。在表面之下，投資人其實對市場資金從科技股輪動至其他板塊感到振奮，這些板塊在三年多前展開的多頭行情中，多數時間表現落後。今年以來，隨著科技股承壓，能源、民生必需品與工業類股表現亮眼。愛德華瓊斯（Edward Jones）資深全球投資策略師科爾卡法斯（Angelo Kourkafas）表示：「輪動是今年的主旋律，而且仍在持續，我們看到傳統經濟板塊和股票真正受到了青睞。與此同時，市場對科技股的預期似乎過高，無論公司財報如何，投資者的自然傾向似乎都是獲利了結。」報導指出，雖然科技板塊在週五反彈，但自10月底觸及今年高點以來，該族群已下跌9%。儘管標普500指數的其他11個板塊多數在同期上漲，但由於科技股仍佔標普500約三分之一的權重，投資者擔心若科技股持續萎靡，大盤將難以支撐。德意志銀行（Deutsche Bank）宏觀與主題研究主管里德（Jim Reid）指出：「市場可以在一段時間內吸收長期的板塊輪動，而不表現出明顯的指數級壓力。然而，主導板塊的拋售時間越長、程度越深，大盤指數就越難抵禦這種拖累。」目前壓力正集中在軟體領域，標普500軟體與服務指數在短短一週多內暴跌15%。對AI顛覆性的疑慮，再加上包括軟體巨頭微軟（Microsoft）在內的企業財報表現令人失望，進一步加劇了市場恐慌。軟體股的震盪突顯出，投資人正愈來愈試圖分辨，在AI浪潮下究竟誰是贏家、誰是輸家。宏利約翰漢考克投資公司（Manulife John Hancock Investments）共同首席投資策略師米斯金（Matthew Miskin）表示：「以前是『AI興起帶動所有船隻』，現在市場則擔心，技術領域的巨大加速可能會導致其他企業無法看到以往的成長率。」未來一週，軟體產業將迎來 AppLovin與Datadog的財報。此外，隨著第四季財報季進入尾聲，可口可樂、思科（Cisco Systems）與麥當勞（McDonald's）等知名企業也將公布業績。受近期剛結束的「政府停擺三天」影響，原定發布的每月就業與消費者物價報告均略微推遲。據路透社調查，將於週三（11日）公布的1月非農就業報告，預料將新增7萬個工作機會。投資人正試圖判斷，勞動市場的疲弱是否已趨於緩和。聯準會上月在維持利率不變時曾指出，就業市場已出現穩定跡象，但週四公布的一項調查顯示，美國企業在1月宣布裁員的人數大幅增加。另一方面，週五公布的 1 月消費者物價指數（CPI）將提供通膨數據最新線索。聯準會（Fed）目前仍認為通膨「略高」。市場預期聯準會將維持利率不變，直到6月會議。屆時，川普新提名的聯準會主席華許（Kevin Warsh）可能已經上任。目前，聯邦基金利率期貨預計到12月前還會有兩次各1碼（0.25個百分點）的降息。