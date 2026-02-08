寒流影響全台氣溫，中央氣象署今（8）日上午6時34分發布低溫特報，表示今日至明（9日）晨寒流影響，12縣市都在警戒範圍中，其中北北基桃局部地區有持續10度左右或以下氣溫發生機率，提醒民眾注意保暖。
⚠️低溫特報
📍影響時間：9日晚至10日晨
🟠橙色燈號（非常寒冷）：新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣、連江縣。
🟡黃色燈號（寒冷）：臺中市、花蓮縣。
中央氣象署表示，今日受到寒流影響，西半部及宜蘭低溫約8至11度，花蓮及臺東12至14度，局部地區可能有10度左右或以下低溫，且北部、宜蘭、金門及馬祖低溫時間較長，請特別注意保暖，使用瓦斯熱水器請注意通風，避免一氧化碳中毒，農漁養殖業請慎防寒害。
降雨方面，今天晚上到明天清晨基隆北海岸及大臺北、宜蘭山區有雨，仍有局部大雨發生的機率，桃園以北及宜蘭地區有短暫雨，竹苗、花東、南部、恆春半島及中部山區有局部或零星短暫雨。
若溫度與水氣條件配合，今晚至明天南部、臺東3000公尺以上，竹苗、中部、花蓮2500公尺以上，桃園以北及宜蘭1000公尺以上山區有降雪機率，而高山氣溫偏低，路面易有結冰、濕滑情形，行車用路及登山請注意路況安全，高海拔山區作物請防範霜害。
📌低溫特報怎麼看？
🟡黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下。
🟠橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下，或平地最低氣溫攝氏10度以下、且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下。
🔴紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下。
資料來源：中央氣象署
