寒流影響全台氣溫，氣象專家、中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」專欄表示，今（8日）晚至明（9日）晨最冷，台北測站有機會降至10度，本島平地縣市也可能跌破6度，太平山及中部高山亦有繼續飄雪機率；另外，下週三將有另一波冷空氣南下，北部變天轉濕冷。
寒流今晨新北石門區8.4度！今明逐漸轉乾繼續冷
氣象專家吳德榮在氣象專欄「洩天機教室」表示，今晨觀測資料顯示，北部及東半部雲層較多，降水回波在北臺灣及東部海面，北部及東半部有局部降雨。截至6：30本島縣市平地的最低氣溫為：新北石門區8.4度、新竹湖口鄉8.6度、桃園八德區9.0度。各地區的平地最低氣溫約在9至12度。
根據最新歐洲模式模擬顯示，今、明（8、9日）兩天寒流影響、各地寒冷。逐日轉乾，今日北部雨後多雲、中南部轉晴時多雲，東半部有局部短暫雨；明日各地晴朗穩定，東半部偶有零星短暫降雨的機率。
今晚至明晨最冷跌破6度！中部高山有機會降雪
吳德榮進一步提到，今晚至明日清晨、臺北測站有觸及10度的機率、而為入冬以來、且為今年以來的第2波「寒流」（但不宜以「最強寒流」稱之！因為臺北測站還得降得比首波寒流的9.1度還低？），而本島縣市的平地最低氣溫則可降至6度以下，應注意保暖、嚴防寒害。
針對降雨以及高山是否降雪方面，吳德榮說明，根據最新模式模擬顯示，今日上午起水氣漸減、太平山及中部高山繼續飄雪的機率、逐漸下降；大屯山頂、七星山頂逐漸逼近零度，仍有霧淞、冰霰的機率。
下週三又有冷空氣「北台灣轉濕冷」！過年小年夜、除夕、初一天氣出爐
週二（10日）清晨，因輻射冷卻加成、仍非常寒冷，本島部分平地仍有6度以下的最低氣溫。週二（10日）白天起至週三（11日）上午冷空氣減弱，各地晴朗、白天氣溫升，週三清晨因輻射冷卻，仍有低溫。
週三（11日）下午起另一小股冷空氣挾少量水氣南下，北部雲量增、東半部轉有局部短暫雨，氣溫略降、仍偏冷。週四（12日）各地好轉為晴時多雲，氣溫略升，週五至「年初一」（13至17日）各地晴朗穩定、回暖如春，因輻射冷卻，應注意日夜溫差很大。
⚠️低溫特報
📍影響時間：9日晚至10日晨
🟠橙色燈號（非常寒冷）：新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣、連江縣。
🟡黃色燈號（寒冷）：臺中市、花蓮縣。
資料來源：氣象應用推廣基金會．洩天機教室、中央氣象署
我是廣告 請繼續往下閱讀
氣象專家吳德榮在氣象專欄「洩天機教室」表示，今晨觀測資料顯示，北部及東半部雲層較多，降水回波在北臺灣及東部海面，北部及東半部有局部降雨。截至6：30本島縣市平地的最低氣溫為：新北石門區8.4度、新竹湖口鄉8.6度、桃園八德區9.0度。各地區的平地最低氣溫約在9至12度。
根據最新歐洲模式模擬顯示，今、明（8、9日）兩天寒流影響、各地寒冷。逐日轉乾，今日北部雨後多雲、中南部轉晴時多雲，東半部有局部短暫雨；明日各地晴朗穩定，東半部偶有零星短暫降雨的機率。
吳德榮進一步提到，今晚至明日清晨、臺北測站有觸及10度的機率、而為入冬以來、且為今年以來的第2波「寒流」（但不宜以「最強寒流」稱之！因為臺北測站還得降得比首波寒流的9.1度還低？），而本島縣市的平地最低氣溫則可降至6度以下，應注意保暖、嚴防寒害。
針對降雨以及高山是否降雪方面，吳德榮說明，根據最新模式模擬顯示，今日上午起水氣漸減、太平山及中部高山繼續飄雪的機率、逐漸下降；大屯山頂、七星山頂逐漸逼近零度，仍有霧淞、冰霰的機率。
週二（10日）清晨，因輻射冷卻加成、仍非常寒冷，本島部分平地仍有6度以下的最低氣溫。週二（10日）白天起至週三（11日）上午冷空氣減弱，各地晴朗、白天氣溫升，週三清晨因輻射冷卻，仍有低溫。
週三（11日）下午起另一小股冷空氣挾少量水氣南下，北部雲量增、東半部轉有局部短暫雨，氣溫略降、仍偏冷。週四（12日）各地好轉為晴時多雲，氣溫略升，週五至「年初一」（13至17日）各地晴朗穩定、回暖如春，因輻射冷卻，應注意日夜溫差很大。
📍影響時間：9日晚至10日晨
🟠橙色燈號（非常寒冷）：新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣、連江縣。
🟡黃色燈號（寒冷）：臺中市、花蓮縣。