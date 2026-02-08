寒流威力在今（8）日達到巔峰，臺灣大學大氣科學博士林得恩表示，「今晚至明晨」是寒流威力最強的時段，各地都要注意10度以下氣溫，沿海、空曠地區更只剩5至6度，寒流預估明（9）日減弱，但周三（2月11日）馬上又有新的冷空氣襲台，氣溫再次驟降。
今晚、明晨氣溫最冷 恐只剩5度
林得恩指出，今天受寒流影響，台灣各地天氣非常寒冷，最冷階段落在「今晚至明晨」，最低溫預測在「西半部、宜蘭」只有8至12度，花東、澎湖11至15度，金門6至8度，馬祖5至7度。
明天寒流減弱 周三再挑戰冷氣團
林得恩提及，明日白天起，寒流逐漸減弱並遠離，各地氣溫依舊偏低；由於環境水氣減少，天氣型態也將由濕冷轉為乾冷，各地多雲到晴，僅迎風面的基隆北海岸、東半部、恆春半島還有零星短暫陣雨發生。
林得恩說明，周二（2月10日）台灣各地氣溫短暫回升，但由於輻射冷卻效應影響，早晚仍偏涼冷，中南部日夜溫差增大，周三則有另一波新的冷空氣再度南下，目前評估強度在「東北季風與大陸冷氣團」等級之間。
資料來源：林老師氣象站
我是廣告 請繼續往下閱讀
林得恩指出，今天受寒流影響，台灣各地天氣非常寒冷，最冷階段落在「今晚至明晨」，最低溫預測在「西半部、宜蘭」只有8至12度，花東、澎湖11至15度，金門6至8度，馬祖5至7度。
林得恩提及，明日白天起，寒流逐漸減弱並遠離，各地氣溫依舊偏低；由於環境水氣減少，天氣型態也將由濕冷轉為乾冷，各地多雲到晴，僅迎風面的基隆北海岸、東半部、恆春半島還有零星短暫陣雨發生。
林得恩說明，周二（2月10日）台灣各地氣溫短暫回升，但由於輻射冷卻效應影響，早晚仍偏涼冷，中南部日夜溫差增大，周三則有另一波新的冷空氣再度南下，目前評估強度在「東北季風與大陸冷氣團」等級之間。
資料來源：林老師氣象站