▲二戰中，P-51為轟炸機護航，降低敵機攻擊傷害。（圖／美國空軍）

▲湯姆克魯斯的P-51戰機於電影「捍衛戰士2」中出現。（圖／翻攝自YT）

今年適逢十二生肖馬年，由於馬具有速度快的特性，自古以來許多武器以馬為名，其中P-51野馬式（Mustang）戰鬥機是美軍在二戰中最著名的戰機，不只在歐洲戰場成為美軍轟炸機的守護神，美國也軍援我國空軍使用，在電影「捍衛戰士2：獨行俠」(TOP GUN：Maverick)中，影星湯姆克魯斯(Tom Cruise)更親自駕駛珍藏的P-51升空，展現飛官帥氣的一面。P-51戰機由美國北美航空公司設計製造，其實一開始非美軍內定機種，而是源自美國基於援助英國對德作戰而提供之租借法案，英國認為當時美國軍援P-40戰鷹式（Warhawk）戰機性能不如德軍戰機，因而強力要求提供更佳戰鬥機。P-51 在1940年10月26日進行首飛，初期型號配備與P-40相同的國產艾利森V-1710發動機冷發動機作為動力來源，當飛行高度超過12,000英呎之後，輸出功率快速下降使得高空性能不佳。P-51戰機直到換裝英國勞斯萊斯公司授權美國派卡德（PACKARD ）公司生產的V-1650梅林發動機後，性能與作戰半徑才大幅提升。P-51使用V-1650-7型12汽缸液冷式發動機一具，最大動力1,510匹馬力，最大速度437浬/時，航程950哩，武器0.50英吋固定翼上機槍6挺，總載重2,000磅。中後期型號P-51戰機具備盟軍中最高水準的高速巡航性能與高速操控性，滿足當時盟軍迫切需要高空、高速護航機種需求。P-51D型更換了視野良好的氣泡型座艙罩，成為P-51最主要的生產型，對盟軍的空優助益良多，1943年間在歐洲上空對執行日間戰略轟炸的B-17機隊提供護航掩護，對降低轟炸機飛行員的傷亡有直接貢獻。P-51D除航程提升外，並強化機翼武裝至6挺12.7公釐機槍、6枚空射火箭掛載硬點，使得許多P-51D在執行護航任務之餘仍有多餘的燃油，可以攻擊地面德軍目標。P-51系列一共生產約15,466架，在二戰美國戰鬥機總生產量第二名，僅次於P-47戰機。1943年首批早期型的P-51B野馬進駐中國昆明，交給美國陸軍航空隊駐華特遣隊，成功壓制日軍戰機取得制空權。1945年初，美軍攻下硫磺島後，在島上部署P-51戰機為轟炸日本本土的B-29轟炸機提供護航任務。對日抗戰勝利後，國軍由駐華美軍處接收261架P-51D/K型，裝備第3，4，5等三個戰鬥機大隊，成為最主要的戰鬥機種，但由於使用液冷式發動機較不耐戰損，導致在國共戰爭中損失慘重多達二百餘架。1951年，台灣社會發起聲勢浩大的「一元獻機」運動。首先於5月25日，由台灣各界計59個團體與社會人士共同發起，成立「台灣各界一元獻機運動委員會」，目標為一人一元，一縣（市）一飛機的數量，共計募款購得29架飛機，並於同年10月31日蔣介石總統生日獻機。為慶祝1954年5月20日第二任總統、副總統就職大典舉行第二波獻機，不過由於韓戰爆發導致購置不易，這次僅購得12架P-51。共軍則虜獲約39架國軍P-51系列戰機，並在1949年10月的開國大典中擔任空中分列式的主要機種，其中2架則攜帶實彈警戒，以防國軍攻擊。共軍P-51在1953年左右除役。1950年韓戰爆發，P-51也入戰場，成為聯合國軍的對地攻擊機，並順應陸航改制空軍後的新命名規則，將編號改為F-51。由於蘇聯投入韓戰後也提供中共MiG-15噴射戰機，國軍P-51失去性能優勢，在1953年美國軍援F-84等噴射戰機後，空軍便將P-51除役。好萊塢影星湯姆克魯斯以電影「捍衛戰士」爆紅的，他在1986年拍攝完「捍衛戰士」時對飛行產生興趣，於1994年取得飛行執照。在許多主演的電影中也親自駕機演出。在電影「捍衛戰士2：獨行俠」中，他除了坐上美軍現役F/A-18E/F超級大黃蜂（Super Hornet）戰機座艙拍攝外，也親自駕駛珍藏的骨董P-51戰機載著女主角珍妮佛·康納莉（Jennifer Connelly）翱翔天際。