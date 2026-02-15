我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市政府觀光旅遊局推出全新觀光宣傳影片「穿梭・台中想像 Shutter Taichung: Routes of Imagination」，憑藉電影級的視覺質感與節奏感十足的配樂，上線不到2週即橫掃超過30萬次觀看，成功引發網路熱議，展現台中身為國際觀光城市的強大吸引力。觀旅局長陳美秀表示，本次影片打破傳統敘事框架，以「穿梭」為運鏡手法、「想像」為創意核心。透過一鏡到底的流暢轉場與壯闊的空拍視角，將台中山、海、屯、都各區景點自然銜接。從夕陽映照的海岸線到綠意綿延的山谷，從動感十足的運動賽場到喧囂熱鬧的在地夜市，影片細膩呈現了台中兼具靜謐與活力、自然與都會並存的獨特城市節奏，為觀眾帶來如電影般的沉浸式體驗。影片內容不僅收錄了台中國家歌劇院、高美濕地及后豐鐵馬道等經典景點，更納入多處近年完工的新亮點，包括去年（114年）甫開幕的台中海洋館、台中綠美圖、大安港媽祖文化園區，以及榮獲2025「全球百大目的地故事獎」的環山獵人登山步道。透過快慢交錯的鏡頭，讓觀眾彷彿親身騎乘單車、漫步濕地、或遠眺繁華天際線，展現出台中的多重面向。陳美秀強調，隨著重大建設陸續落成與登山路網的升級，台中的旅遊樣貌正不斷進化。無論是初訪的驚喜或是再訪的發現，這座城市始終能帶給旅客新鮮感。觀旅局誠摯邀請民眾訂閱「大玩台中」YouTube頻道，透過「穿梭・台中想像」重新發現這座充滿驚喜的魅力城市。