小粉紅地雷好多！符號、名字聯想到歷史爭議都不行

不准跟封殺作品聯名！辦活動地點也得看臉色

作者言論也惹禍上身！怒畫「毛澤東」槓上小粉紅

▲《鋼之鍊金術師》作者荒川弘在作品《raiden-18》中，畫出一位激似毛澤東的角色，引發中國網友怒火。（圖／翻攝自Ｘ）

許多日本動畫、遊戲都廣受大眾喜愛，不過在中國卻有一系列「辱華動畫」名單，因內容或作者言論有歷史、政治、領土等爭議，慘遭封殺。中國近年來民族主義高漲，一旦作品或作者言論涉及歷史問題或政治符號，就會被貼上「政治不正確」的標籤，若不妥協修改，就會慘遭封殺。而中日關係緊張，民間也湧出仇日氛圍，涉及二戰、中日戰爭、日軍等設定更是死路一條。《我的英雄學院》志賀丸太事件：2020年，漫畫中一名進行「個性」非法人體實驗的反派醫生，名為「志賀丸太」，而「丸太」（Maruta）是二戰時期日本731部隊對受試者的蔑稱，瞬間點燃中國網友怒火，遭中國全網下架封殺，相關遊戲、周邊也全部絕跡，連漫展出Cosplay都可能被攻擊。儘管作者堀越耕平與《週刊少年Jump》火速道歉並更換姓名，但至今仍被稱是「櫃子學院」，無法重返中國市場。《在異世界開拓第二人生》，原著小說設定主角在二戰期間殺害數千名中國人，死後轉生到異世界，但這個設定引發軒然大波，不只動畫化遭腰斬，連預定配音的日本聲優都集體請辭。《鬼滅之刃》耳環風波，碳治郎的耳環繪有「太陽、放射性線條」，被中國網友指控類似代表軍國主義的「旭日旗」，電影進軍中國市場時，版權方還特地將耳環圖樣修改成橫線，形成日本動畫進軍中國前自我審查的範例。《名偵探柯南》聯名遭抵制，柯南在2026年將迎來播出30週年，近期與播出10週年的《我的英雄學院》展開連動企劃，作者互相繪製對方的主角，預告短片在柯南片尾播出後，就引發中國網友抵制聲浪、官媒評論要求道歉，多地漫展也禁止Cos成柯南角色入場，不過日本版權方並未取消合作。《寶可夢》活動辦在靖國神社，日本1月底有運動員俱樂部及幾間公司舉辦活動，但其中在靖國神社舉辦寶可夢卡牌體驗，雖然並非官方活動，但也立即引發中國網友及官媒痛批。寶可夢官方也緊急發布中日雙語聲明道歉，稱活動本就不宜舉辦，已被取消。《鋼之鍊金術師》作者荒川弘，曾因為不希望作品被翻譯成中國盜版，在另一部作品《raiden-18》中，畫出一位激似毛澤東的角色、頭上還貼著「廁所在哪裡」的符咒，如願引發中國小粉紅跳腳。另外還有許多作品因對話、背景、地圖設定等，涉及台灣、香港及南海九段線等中國堅稱的領土問題，引發中國網友批評。或是作者本人曾表態支持香港、台灣、西藏等，如芥見下下、井上雄彥、水島努等人。而真正涉及內容爭議的作品也不在少數，最知名的就是《進擊的巨人》，雖然官方是以暴力、恐怖為由下架，其中提及「牆內世界」、「對自由的嚮往」，普遍被認為是遭封殺的真正原因。