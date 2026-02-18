我是廣告 請繼續往下閱讀

2025年8月在上海舉辦的「ChinaJoy 2025 電玩展」，現場貼出以「可能違背社會主義核心價值觀與公序良俗」為由，禁止Cos中國文旅部2015年「黑名單」38 部動畫作品的民眾入場。

許多日本動畫、遊戲都廣受大眾喜愛，不過在中國卻有一系列「辱華動畫」名單，因內容或作者言論有歷史、政治、領土等爭議慘遭封殺，連漫展、電玩展的Cosplay都有官方「黑名單」，近幾年也有Coser在漫展被攻擊的事件發生。《我的英雄學院》漫畫中一名進行「個性」非法人體實驗的反派醫生，名為「志賀丸太」，而「丸太」（Maruta）是二戰時期日本731部隊對受試者的蔑稱，瞬間點燃中國網友怒火，遭中國全網下架封殺。《名偵探柯南》在2026年將迎來播出30週年，近期與播出10週年的《我的英雄學院》展開連動企劃，作者互相繪製對方的主角，同樣引發中國網友抵制聲浪、官媒評論要求道歉。寶可夢則因有非官方活動在靖國神社舉辦，引發中國網友、官媒批評，取消活動、聲明道歉也於事無補。2026年1月，蘇州一場漫展上有一名男子打扮成《我的英雄學院》角色，馬上就遭到數名Coser和民眾壓倒在地，脫下假髮與外套後，反還帶上紅軍帽向民眾行軍禮、外套下還身穿中國一點都不能少的上衣，最後被數名保安包圍帶走。2025年10月，四川遂寧一處漫展，有Coser裝扮成《我的英雄學院》角色「轟焦凍」，在場內被多人圍住、推擠，多次被扯下假髮，跑到場外後，還是被人緊追，又扯下他的假髮扔到地上。該名Coser隨後持匕首或道具劃傷對方，被人抱住制止。2025年10月，成都世界線漫展，一名男Coser同樣是打扮成《我的英雄學院》角色「轟焦凍」，現場其他群眾起初還圍住他勸說，隨即有一名男子從後方偷襲、直接扯下Coser的假髮，現場爆出叫好聲，而該名Coser離場時，還被群眾圍住嗆「鬼子」。2024年7月，山東濟南的漫展上，有女Coser扮成《鬼滅之刃》的竈門禰豆子，雖然鬼滅並非辱華動畫，但她仍遭保安驅趕，說「這裡是中國，主辦方規定不允許穿和服」，當時有不少人支持保安做法，但也有人不解，禁止日本動畫那還剩什麼。中國多地漫展2月初相繼發布公告，因《名偵探柯南》、《寶可夢》相關內容傷害民族感情、違背正確價值觀，《我的英雄學院》相關不良內容形成明確的負面導向，禁止以上3部作品相關的Cosplay形象入場。2025年8月在上海舉辦的「ChinaJoy 2025 電玩展」，現場貼出以「可能違背社會主義核心價值觀與公序良俗」為由，禁止Cos中國文旅部2015年「黑名單」38 部動畫作品的民眾入場，其中包括《死亡筆記本》、《東京食屍鬼》、《約會大作戰》等。而2025年10月，中國規模最大同人展COMICUP第32屆（CP32），在開展前一周臨時宣布改成「新國風專場」，限定中國國產IP參展，禁止非國產IP的Coser進場，形同全面禁止日本動畫IP參加，導致許多作者被迫退攤、改為線上販售或延後發售。