美國今年1月對委內瑞拉發動軍事行動，活捉時任總統馬杜洛，引發全球震驚，而在行動前「五角大廈披薩指數」其實已經洩漏端倪。美國前國防部官員胡振東也曾在節目中透露，披薩指數的背後故事。在情報界除了衛星雲圖、通訊攔截，最機密的情報可能才藏在披薩店的訂單中，早在冷戰時期就有人注意到，每到危機時刻，五角大廈周邊披薩店的訂單就會增加，近年來還有專門追蹤這些披薩店客流量數據的社群媒體，這些「五角大廈披薩報告」（Pentagon Pizza Report，以下簡稱「披薩指數」），每有變動都引發網友注意。2025年6月1日，X帳號「Pentagon Pizza Report （PenPizzaReport）」發文，「距離打烊時間不到一小時，最靠近五角大廈的達美樂披薩，人潮異常擁擠」。幾個小時後，就傳出以色列與伊朗緊張局勢升級。同年月12日，「披薩指數」指出，晚間7時，五角大廈附近幾乎所有披薩店都出現「活動大幅激增」的情況。約1小時後，就傳出以色列在當地時間13日凌晨空襲伊朗核設施等數十個目標，據信擊斃多名伊朗高層、核科學家。同年月21日，「披薩指數」在晚間10時38分發文指出，「距離五角大樓最近的披薩店Papa Johns報告了『高』活動量」。約1小時後，川普就證實美軍對伊朗3處核設施發動空襲，包括福爾多（Fordow）、納坦茲（Natanz）和伊斯法罕（Isfahan）。2026年1月3月，「披薩指數」指出，五角大樓附近的Pizzato Pizza餐廳，外賣訂單量出現異常增長。川普也證實，當天美軍對委內瑞拉發動軍事打擊，逮捕馬杜洛夫婦。從「披薩指數」觀測美軍動態也不只近幾年，其歷史能追溯冷戰時期，甚至準確到讓情報機構尷尬。最具代表性的就是1990年波斯灣戰爭，達美樂披薩加盟店老闆8月1日深夜，中情局（CIA）總部一口氣訂了21個披薩，五角大廈的訂單量也激增。隔天，伊拉克正式入侵科威特，美軍隨即展開部署。1989年美國入侵巴拿馬（正義之師行動）的前一晚，送往白宮和五角大廈的披薩數量大幅增加，成為民間觀測到戰爭爆發的早期信號。1991年沙漠風暴行動，當時五角大廈與白宮的訂單量據傳比平時高出600%，逼得時任白宮新聞秘書後來不得不開玩笑說：「我們沒有在策劃戰爭，我們只是餓了。」不過，美國國防部從未證實「披薩指數」與軍事行動有所關聯，在空襲伊朗後也曾闢謠說「時間軸不符」。前美國國防部官員胡振東曾在節目「立院榮譽顧問」上，分享有關五角大廈披薩的幕後故事。有網友提問，每當五角大廈Pizza訂單增加，就代表有大事發生是真的嗎？胡振東直言，「這是真的」，因為五角大廈販賣食物的地方，下午4點就關門，附近幾乎沒有餐廳。在中東打仗的時候她在作戰地下室看情況，他的太太會幫他準備便當，讓美國人很羨慕，常常開個會回來，便當的雞腿就被偷走。他也直言，因為要拿披薩外送要走很遠一段路，所以一個人說要吃，就會有很多人一起訂餐，但人畢竟要吃飯，這沒辦法保密，但這是很嚴重的問題。