▲李察吉爾（左）與茱莉亞羅勃茲（右）合演的《麻雀變鳳凰》全球熱賣，兩人演藝行情大爆發，她更成為好萊塢女星之冠。（圖／摘自IMDb）

▲茱莉亞羅勃茲以《麻雀變鳳凰》走紅好萊塢，30多年來都是頂級巨星。（圖／摘自IMDb）

▲茱莉亞羅勃茲（右）去年的作品《獵後真相》，即便有「蜘蛛人」安德魯加菲（左）共演，全球票房垮掉，不到千萬美元，連她片酬的一半都不夠付。（圖／摘自IMDb）

1990年正是農曆馬年，全年度最出風頭的女星絕對非《麻雀變鳳凰》茱莉亞羅勃茲莫屬。這部電影以「小兵立大功」之姿，全球狂賣超過4.6億美元，將一堆動作天王的高成本巨片踩在腳下，也開啟了她成為好萊塢女王的時代，但在她接演之前，包括蜜雪兒菲佛、梅格萊恩、摩莉倫華等人都拒演，原先的劇本調性也比現在的喜趣氣氛要灰暗不少。《麻雀變鳳凰》描述在日落大道拉客的妓女，碰上來問路的富商，他決定花3000美元僱她一週、擔任自己的臨時女伴，沒想到兩人共處之後竟然真的迸出愛情火花。當初一堆知名女星對於扮演應召女有形象上的顧慮，最初版本的劇本叫《3000》，是嚴肅、灰暗的劇情片，最後結局也是現實冰涼的收場，完全不像茱莉亞羅勃茲後來主演的版本，讓觀眾看了又開心又感覺到粉紅泡泡。58歲的茱莉亞羅勃茲其實不是家裡第一位藝人，她的哥哥艾瑞克羅勃茲早在她入行之前，已經在好萊塢小有名氣，曾以《滅》入圍奧斯卡最佳男配角，一度聲勢備受看好，茱莉亞初進演藝圈也曾經靠哥哥的拉拔，可是後來艾瑞克被毒癮束縛、事業和形象都一落千丈，反倒是茱莉亞的鄰家女孩特質大受觀眾喜愛，行情不斷飆升，也很快因《鋼木蘭》中的表現入圍奧斯卡女配角獎。在確定要進演藝圈之前，茱莉亞羅勃茲曾經想當獸醫，後來卻走上完全不同的道路。《鋼木蘭》由一群資深影后掛帥，尚屬年輕新面孔的她卻因角色討喜、格外吸睛，美國締造不錯票房，為她的演藝事業大大加分。在一堆知名女星推辭《麻雀變鳳凰》後，由當時才23歲的她接下女主角更是澈底改變她的演藝人生。要能在競爭激烈的好萊塢成為頭牌，除了本身的條件不能差、實力最好也有一點之外，星運更是格外重要。在《麻雀變鳳凰》美國大狂賣、茱莉亞羅勃茲迅速暴紅之後，很多人好奇為何那麼多大牌放掉這個好角色，外界才知道原來她們看到的劇本跟現在的影片差了十萬八千里，茱莉亞一接手，片子也決定改變調性，不能不說是幸運之神特別眷顧。《麻雀變鳳凰》從馬年3月在美國上映就登上冠軍開始，拿了4個週末的全美票房第一，上映快3個月還維持在全美票房前5名，之後開始到全球其他地區上映，也大都有出色的賣座成績，連在台灣與香港都大熱賣，茱莉亞也一躍而為外片觀眾最喜愛的好萊塢女星，她的賣座號召力在全盛時期幾乎不比湯姆克魯斯遜色。但花無百日紅，曾經票房號召力一流，又以《永不妥協》拿下奧斯卡影后、聲勢罕有匹敵的茱莉亞，去年以2000萬美元的超級高酬主演《以你的名字呼喚我》導演盧卡格達戈尼諾執導的《獵後真相》，還有「蜘蛛人」安德魯加菲聯手演出，全球票房僅940萬美元，連茱莉亞片酬的一半都不到，電影公司虧大錢，外界也認定她應該再也拿不到那麼高的片酬了。