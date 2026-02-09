我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國國會大選結果逐漸明朗，現任看守總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）代表保守派「泰自豪黨」出征，在選戰中主打「政局穩定」與「治理延續性」，成功鞏固執政優勢。隨著進步派人民黨表現不如預期，政壇普遍預料，阿努廷有高度機率續任總理，延續其主導的保守派路線。而這次保皇派能勝出，有專家認為是選前操作泰柬邊境議題，激化民族情感，讓結果逆風翻盤。現年59歲的阿努廷，去年9月在與人民黨達成政治協議後接任總理，但雙方合作關係隨後破裂，他於12月中旬宣布解散國會，讓原定時程提前，促成本次2月大選。此舉雖一度引發爭議，卻也讓他得以在民族主義與國安氛圍升溫之際重新布局選戰。阿努廷出身華裔政商世家，中文名為陳錫堯，父親在泰國政商界頗具影響力。他早年就讀曼谷私立男子學校，後赴美攻讀工程學位，1990年返國加入家族企業「中泰公司」，並擔任總裁，累積深厚的企業與人脈基礎。1996年阿努廷正式踏入政壇，加入由前總理塔克辛創立的泰愛泰黨，並在塔克辛政府中出任公共衛生部及商務部副部長。然而，2007年泰愛泰黨遭法院解散，他也被判處5年禁參政，政治生涯一度中斷，直到2012年才重返政壇，並接任泰自豪黨黨魁。長期以來，泰自豪黨仰賴跨黨結盟生存，時常被外界形容為「政治變色龍」。不過，阿努廷憑藉靈活的政治手腕，一方面借重黨內大老尼溫的人脈穩固地方勢力，另一方面與保守派菁英建立互信關係，使泰自豪黨幾乎在歷屆內閣中都能占有一席之地。本次選戰中，阿努廷善用泰柬邊境衝突等事件，將國安議題推上檯面，成功塑造保守派旗手形象，即便過去推動大麻合法化、以及南部水災應對不當曾引發批評，仍未對選情造成致命衝擊。外界關注的是，立場相對親中的他，未來將如何在深化中泰合作的同時，維持與台灣在經貿與科技領域的互動，成為他續任後的一大看點。