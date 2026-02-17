我是廣告 請繼續往下閱讀

寒假與農曆春節旅遊與返鄉人潮湧現。為保障民眾乘車安全，台中市交通局聯合警方與監理單位，於各大車站、景點及違規熱點展開強力稽查。交通局長葉昭甫強調，非法營業的「白牌車」一旦查獲，將依「公路法」處以最低10萬元以上罰鍰，並可能面臨吊扣或吊銷駕照處分，呼籲駕駛切勿以身試法。交通局統計，自民國110年至114年底，台中市已舉發45件白牌車違規案，累計裁罰金額高達454萬元。葉昭甫指出，白牌車即一般自用小客車，未經核准經營運輸業，且未投保乘客責任險。一旦發生事故，乘客恐面臨求償無門的窘境；反觀合法計程車（含多元化計程車）均受政府監管並有保險，能提供完整的消費保障。交通局提醒，民眾辨識合法計程車最簡單的方式是看車牌：「白底紅字」即為合格車輛。若民眾發現白牌車違法攬客，可記下車號、時間地點，甚至拍照錄影，透過1999專線或市政信箱檢舉，市府將持續掃蕩非法，維護公共運輸秩序。