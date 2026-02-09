我是廣告 請繼續往下閱讀

越南旅遊市場出現明顯變化，2026年1月赴越旅遊的韓國遊客人數正式超越中國，成為最大客源市場，單月達近49萬人次，年增17%，顯示越南觀光客結構正在快速轉向。越南統計總局公布的數據指出，中國過去長年穩居越南第一大旅客來源國，但今年1月赴越中國遊客人數降至45.9萬人次，年減20.1%，排名滑落至第二位；相較之下，韓國旅客人數持續攀升，成功登上榜首。分析認為，這波變化與區域經濟情勢密切相關。《南華早報》引述專家指出，在經濟成長放緩的背景下，中國消費者趨於保守，海外旅遊支出明顯縮水，影響出境旅遊動能。不過，市場仍預估2025年全年中國赴越旅遊人數可達520萬人次，顯示需求並未完全消失。另一方面，東南亞各國也積極搶客，泰國、新加坡、馬來西亞與菲律賓等國，近年相繼對中國旅客推出免簽或簡化簽證措施，成為越南強勁的競爭對手，進一步分散中國旅遊市場的流向。相較之下，韓國旅客對越南的熱度持續升溫。無論是富國島、峴港等度假勝地，或結合美食與文化的城市行程，都深受韓國旅客青睞，也促使航空公司與旅行業者加碼布局相關航線與產品。整體而言，越南觀光動能仍然強勁。受惠於簽證政策放寬與行銷力道加大，今年1月越南共接待250萬名國際旅客，創下歷史新高。在主要客源國輪動的情況下，如何穩住韓國市場、同時吸引中國旅客回流，將成為越南旅遊發展的下一道關卡。