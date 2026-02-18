我是廣告 請繼續往下閱讀

▲全智賢（下）的老公崔俊赫（上）五官相當帥氣，完全不輸男明星。（圖／微博＠沉默的大娛樂家）

▲▼崔俊赫的帥氣外型被形容撞臉張東健（上）、蘇志燮（下）。（圖／東森提供、蘇志燮IG@soganzi_51）

▲全智賢去年復出主演韓劇《暴風圈》，飾演前外交官。（圖／Disney+提供）

韓國女神全智賢2012年嫁給富商崔俊赫，婚後育有2子，家庭生活始終保持低調，但崔俊赫卻多次因「太完美」而登上熱搜。他不僅擁有超過400億韓元（約新台幣8.6億元）的驚人身家，更因神似男星蘇志燮的高顏值被封為「金融界男神」，這位集財力、外貌與才華於一身的男人，讓網友不禁感嘆：「難怪能娶到全智賢」。全智賢的老公崔俊赫並非只是空有外表的富二代，他的履歷翻開來堪稱現實版《繼承者們》。他曾任職於美國銀行（Bank of America）高層，隨後回到家族企業接班，目前擔任資產管理公司 Alpha Assets 的執行長。據韓媒估算，該公司營運規模龐大，崔俊赫個人身價至少400億韓元起跳。除了個人的商業成就，他的家族背景更是顯赫。崔俊赫的爸爸就是 Alpha Assets 的大股東，外婆是韓國國寶級韓服設計大師李英熙，母親則是知名時尚設計師李貞宇。這種「天花板級別」的家世，讓他與全智賢的結合，被外界形容為最強大的豪門聯姻。除了驚人的財力，崔俊赫最令粉絲熱議的就是他的俊俏顏直。身高180公分的他，經常被捕捉到穿著合身西裝穿梭在商務區。其深邃的五官與憂鬱的氣質，被網友稱讚「撞臉蘇志燮」。據傳，他在公司附近的上班族圈子裡早有「乙支路張東健」的美譽。全智賢也曾坦言，原本對朋友安排的相親很排斥，但聽到他像張東健還是忍不住出席飯局，最後更是對崔俊赫一見鍾情，由此可見崔俊赫的外貌完全不輸男明星。而全智賢婚後鮮少公開家庭生活，2021年更因此出現婚變傳聞，崔俊赫當時立刻霸氣護妻，將通訊軟體的背景圖換成《灌籃高手》的經典畫面，並把台詞改成：「我想當全全（全智賢）的老公！」 幽默又深情地粉碎謠言，守護兩人的婚姻，看得出來夫妻感情相當穩定。不過去年6月時，崔俊赫傳出投資失利的消息，疑似投資虛擬貨幣相關的股票慘賠150億韓元（約新台幣3.6億元），這也讓粉絲不禁聯想起全智賢去年開始復出的動機，猜測是想幫忙老公緩解經濟壓力。但兩人針對外界的傳聞始終沒有回應，多數粉絲也認為，以崔俊赫的身價來看，小小失利對他們夫妻倆來說應該構不成打擊，還是很羨慕這對神仙眷侶的幸福婚姻。