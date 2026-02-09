我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台南市長黃偉哲致贈台南劍獅給鈴木正人會長。（圖／南市府提供）

埼玉縣議會日台友好議員聯盟會長鈴木正人今（9）日率梅澤佳一、新井豪、保谷武等議員一行4人拜訪台南市，市長黃偉哲除代表台南市政府及186萬市民表達誠摯歡迎外，也邀請埼玉縣前來參加6月台南國際芒果節及11月大台南國際旅展，或是推動當地學生來台南修學旅行，促進雙方物產、觀光、教育等領域的交流。黃偉哲首先祝賀日本眾議院選舉在大雪中順利完成，感謝日本政府以及埼玉縣議會日台友好議員聯盟長期對台灣的支持，並表示很高興再次迎接來自埼玉縣的朋友。去（114）年2月台南市與埼玉縣本庄市正式締結為友誼市，為雙方交流合作奠定穩固基礎。黃偉哲也與訪團交流台南市政府在推動數位化與防災對策上的經驗，包括如何應對年長者的數位落差，以及在台南在面對天災時的預防措施及即時應變、迅速復原的韌性能量。也期待未來能與埼玉縣持續交流、互相學習，為兩地民眾帶來更多實質合作成果。鈴木正人表示，2016年台南地震時曾來到台南慰問捐款，此行則代表埼玉縣議會日台友好議員聯盟前來拜會。鈴木會長說明，埼玉縣議會85名議員中有53名加入此聯盟，重視台日友好關係，加上台南市與埼玉縣本庄市締結為友誼市，期待未來能持續促進埼玉縣與台南市之間的友好交流，深化雙方情誼。埼玉縣位於日本關東地方，人口約732萬人，是日本內陸縣中人口最多的縣。縣內交通便利、農業與產業發展並進，與東京都形成緊密的生活與經濟圈。埼玉縣議會曾於2024年來訪台南出席「第10屆台日交流高峰會」，展現對深化台日地方交流的高度重視。