農曆春節將至，不少民眾會趁著連假前往各地財神廟走春祈福，希望能求得好財運，也讓各大廟宇香火鼎盛。由於信眾捐獻踴躍，功德箱內累積的香油錢金額相當驚人，許多廟方為求安全，往往需商請轄區警方協助「護鈔」至金融機構；不過，新北市金山財神廟為了消化大量的硬幣與現鈔，直接在廟內設置了一台具有存款功能的ATM，意外成為信眾求財的另類焦點，更有網友分享經驗，直呼：「真的很靈！」新北市金山財神廟內設有一台相當特殊的ATM，因具備「零錢存款」功能，被信徒視為「財神的存款機」。據了解，由於廟內香火鼎盛，功德箱常累積大量硬幣，廟方為解決每日搬運沉重香油錢的困擾，遂於2012年8月向銀行申請設置這台提款機，方便直接將銅板存入帳戶。儘管存款功能有限制特定銀行卡，但許多信徒仍會特地在此跨行提款，將領出的現金視為經財神加持的「錢母」，祈求來年財運亨通，也讓這台設於廟殿內的ATM意外成為焦點。對此，有網友分享自身的神奇經歷，表示擔任業務的丈夫去年至金山財神廟祈福立下目標後，今年上半年的業績收入竟已超越去年一整年。該名網友也透露，去年參拜時恰逢廟內二樓的「財神ATM」現金被提領一空，她索性將身上剛收來的房租現金存入機台，意外讓後方大排長龍的信眾得以順利領取「發財金」。這段宛如替「財神爺補財庫」的有趣插曲，讓她直呼充滿樂善好施的成就感，也深信是這份善念讓今年運勢更上一層樓。