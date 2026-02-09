玻璃保鮮盒是許多人家中必備的廚房用品，不少人都認為用玻璃保鮮盒加熱，比塑膠保鮮盒安全，卻有人加熱玻璃保鮮盒後，保鮮盒竟然發生爆裂！消防員表示，玻璃保鮮如果從冷凍庫取出後，沒有退冰就直接加熱，玻璃很容易因為承受不了劇烈溫差，發生爆裂，即使保鮮盒標註是強化玻璃、可進烤箱、電鍋，也要注意，千萬不要把冷凍保鮮盒直接放進去加熱。
劇烈溫差玻璃易爆裂 碎片危險又難清
消防安全知識粉絲專頁「消防神主牌」分享，現代家庭為了備餐方便，常常會在冰箱裡堆滿玻璃保鮮盒，大家看到「強化玻璃」或是「可入烤箱、電鍋」，就會以為它很堅固，但其實很多廚房慘劇都是這樣造成的。有些人可能因為趕時間，會直接把放在冷凍庫的玻璃餐盒，打開蓋子直接送進預熱200度的烤箱、電鍋等，其實這樣會產生嚴重的熱衝擊現象。
消防神主牌指出，根據物理原理，玻璃屬於熱的不良導體，在極端溫差下，玻璃表面會迅速受熱膨脹，但是內部核心溫度還是冷凍收縮狀態，這種劇烈的內部應力拉扯，會超過強化玻璃的負荷極限，結果不僅是保鮮盒可能出現裂縫，還有可能會整個保鮮盒發生爆裂，造成整個烤箱、電鍋都充滿玻璃碎片。
大品牌保鮮盒使用不當也會爆 謹記關鍵「慢」
有些人會認為自己買的都是大品牌的強化玻璃保鮮盒，應該不會發生類似問題，但消防神主牌表示，強化玻璃本質上還是玻璃，就算經過強化，玻璃內部還是有肉眼看不到的微小瑕疵，劇烈溫差就是導致這些瑕疵爆裂的導火線。
消防神主牌表示，要避免玻璃保鮮盒爆裂，關鍵只有一個字「慢」，一定要給玻璃一個緩衝時間，最好的做法是前一天晚上把冷凍玻璃保鮮盒，放到冷藏退冰，如果忘了退冰或趕時間，可以先用常溫的自來水沖保鮮盒外部幾分鐘，讓保鮮盒溫度稍微回升，絕對不能從冷凍庫直接進去加熱。
消防神主牌也提醒，大多數玻璃保鮮盒的塑膠蓋子，不能進加熱電器，很多人會把蓋子一起放進電鍋蒸，結果蓋子扭曲變形，還會釋放塑化劑毒氣。最後，除非有特別標示可用於直火，否則千萬不要直接把玻璃保鮮盒放在瓦斯爐火或黑晶爐上加熱，「那不是熱衝擊，那是直接燒毀。」
資料來源：消防神主牌
